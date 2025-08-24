La mala noticia que complica más a la U de cara al Superclásico con Colo Colo

Una semana caótica tuvo Universidad de Chile, debido a la tragedia que protagonizó el pasado miércoles ante Independiente en Avellaneda por la Copa Sudamericana.

Los incidentes iniciales en las tribunas de estadio Libertadores de América de Buenos Aires se transformaron en una masacre, porque los hinchas de la U fueron golpeados por la barra local y también por personal policial.

El encuentro entre argentinos y chilenos se canceló, por lo que la decisión final sobre el equipo que pasa de ronda la tiene la Conmebol.

ver también Abogado de Azul Azul mete presión con fuerte dardo a la Conmebol: “La U no debiese…”

Gabriel Castellón complica a la U para el partido con Colo Colo

Antes que se cancelara el partido entre la U e Independiente, el entrenador de los azules, Gustavo Álvarez, tuvo que hacer un cambio de urgencia y sacó en el entretiempo a Gabriel Castellón, para dar paso a Cristopher Toselli.

No había claridad de lo ocurrido con el arquero titular de los laicos, hasta este domingo, porque Emisora Bullanguera dio a conocer la cuantía de la lesión del golero.

Gustavo Álvarez tiene que empezar a pensar en el partido con Colo Colo. Foto: Javier Vergara/Photosport

Publicidad

Publicidad

El citado medio informó que Castellón tiene un desgarro en el isquiotibial, por lo cual está en duda su presencia para el Superclásico del próximo domingo ante Colo Colo.

No es el único titular de la U que está desgarrado, porque Israel Poblete también es duda para el duelo en el Monumental y ambos trabajarán bajo la atenta mirada del médico Hugo Marambio, para ver si pueden ser alternativa para el choque en Macul.

Universidad de Chile no olvida el caos de Avellaneda, pero tiene que empezar a pensar en el Superclásico con Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

ver también Rodrigo Contreras y un solidario gesto con hincha de U de Chile que sigue sin volver de Argentina tras la encerrona

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera se jugará este domingo 31 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.