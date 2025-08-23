Universidad de Chile sigue sin recuperarse de la salvaje y brutal encerrona que sufrieron los hinchas azules en la revancha contra Independiente de Avellaneda, en el estadio Libertadores de América de Buenos Aires.

Una multitud barristas locales y la policía argentina se unieron en una espeluznante y asquerosa carnicería tras dejar encerrados a los fanáticos azules en una de las tribunas del estadio, cuando el marcador registraba empate 1-1 y el global le daba la clasificación a la U.

Hubo muchos detenidos, curiosamente todos chilenos pese a ser las víctimas… y peor aún, muchos heridos, varios de ellos de gravedad y hasta en riesgo vital. Por suerte, los fanáticos azules han evolucionado y se encuentran mejor de salud. Pero no fue una jornada fatal sólo de suerte. El actuar de los hinchas de Independiente y la policía trasandina fue inhumana, lisa y llanamente criminal.

Uno de esos hinchas de sufrió el horroroso incidente, a todas luces orquestado de antes al otro lado de la cordillera, es Diego, quien fue golpeado hasta más no poder de forma cobarde.

ver también Presidente Boric sorprende con dura medida contra agresores de Independiente en tragedia de Avellaneda

La preocupación con gesto de Contreras a hincha de la U

“Tengo heridas de apuñaladas cerca del tórax; en el ojo derecho me llegaron dos fierrazos; tengo un corte en la cabeza también, tengo más heridas de púas en la espalda… Todo fue básicamente una carnicería“, fue terrorífico testimonio del hincha.

Publicidad

Publicidad

Diego aún no puede volver a Chile y se encuentra en Argentina. Le impidieron viajar en avión porque la grave lesión en su ojo no es compatible con el vuelo. Espera regresar el próximo miércoles 27 de agosto, dependiendo de cómo evolucione su condición.

“Tengo que llegar a Chile a ver si es operable. No puedo viajar por el ojo… al tenerlo así, podría reventarse el ojo arriba, por la presión del avión en altitud, o simplemente por el derrame de sangre que tengo en el ojo“, explicó.

Pero el fanático azul se encuentra con tratamiento médico, y el delantero de la U, Rodrigo Contreras, es el que se movió para brindarle ayuda.

Publicidad

Publicidad

ver también “Zona liberada”: El nuevo registro que culpa a Independiente por barbarie contra hinchas de la U

“El día lunes tenemos atención médica con un traumatólogo para revisar su brazo y chequee la fractura, esa gestión fue realizada por el jugador Rodrigo Contreras“, reveló la hermana de Diego en redes sociales, haciendo público el gran gesto solidario del atacante del Chuncho.