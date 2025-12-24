Mientras se hizo viral en las elecciones presidenciales, Marcelo Ríos entregó otra novedad desde Estados Unidos. Esta vez, en el amor, ya que el ex tenista le gritó al mundo que en poco tiempo se enamoró de su nueva pareja.

“En dos días se perdieran todos los límites y se transformaran en cariño y atracción incontrolable, que uno no quiere que nunca se acabe. No cambies nunca porque esta historia no se repetirá para ninguno de los dos nunca más, te adoro hermosa”, posteó el Chino.

¿La aludida? Vanessa Sofía Bourgeois, influencer chilena de 36 años, quien las hace de nutricionista. La mujer que brilla como fitness es popular en Instagram y tiene más de 95 mil seguidores.

Paula Pavic y el nuevo romance de Marcelo Ríos

Paula Pavic, ex mujer que se divorició hace poco de Marcelo Ríos, salió al paso. La madre de los hijos del zurdo fue consultada sobre el rápido romance de su ex marido y respondió con total franqueza.

Ríos y Paula Pavic

“La verdad es que hace rato que lo que haga él, o deje de hacer, no es tema mío. Y mis hijos están lo suficientemente grandes para entender que lo que haga su papá o yo, no tiene nada que ver con ellos”, dijo a Plan Perfecto.

La mujer que firmó el divorcio con el zurdo de Vitacura fue clara en que no le interesan los romances de su ex. Para ella, Marcelo Ríos es capítulo cerrado en su vida y así lo recalcó en la entrevista.

La nueva pareja del Chino Ríos.

“Es que qué te puedo decir. No es tema mío, no es asunto mío. Si él está feliz, bien por él. Y se la tendrá que traer a vivir acá… no sé, supongo. Pero bien por él”, cerró Pavic, desde EE.UU.

