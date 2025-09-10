La disputa por la pensión de los hijos entre Marcelo Ríos y Paula Pavic sigue dando de qué hablar. Aunque el monto quedó fijado en $14 millones mensuales, la ex esposa del tenista asegura que no es suficiente y decidió emprender por su cuenta.

“No saben la emoción que siento en este momento, hasta le agradezco al padre de mi hija el no haberme querido ayudar a hacer esto posible”, publicó en una de historias de Instagram, en lo que es un palo evidente para el ex N°1.

ver también El negocio con el que Paula Pavic busca mantener el estilo de vida que tenía con el Chino Ríos: “Prefiero moverme”

El regalo que desató nueva polémica entre Marcelo Ríos y Paula Pavic

Paula compartió una historia en Instagram donde se ve a sus hijas junto a un auto, regalo hecho por ella misma.

“El orgullo que siento de haberlo hecho yo sola es otro nivel. Al fin estoy viendo los resultados de todo lo que yo tenía visualizado cuando empecé a emprender hace 4 años y todos los que estaban a mi alrededor nunca creyeron”, lanzó sin rodeos.

La indirecta de Paula Pavic a Marcelo Ríos.

El mensaje de la hija del Chino Ríos

Pero la cosa no quedó ahí. Pavic volvió a usar las redes sociales para compartir una mensaje de WhatsApp donde su hija le agradece por el obsequio.

Publicidad

Publicidad

“Mami agradezco mucho tu regalo, sé que fue una experiencia super especial para ti también. Agradezco todo lo que haces por mí cada día y las cosas que nos das”, parte diciendo.

“Te admiro demasiado y con tal de habérmelo dado tú solo con todo el esfuerzo que haces para darnos las cosas se significó mil veces más. Te amo infinito”, agregó la joven.

Paula no se detuvo ahí y continuó con los palos. “Esta fue la guinda de la torta, no puedo estar más feliz, agradecida y orgullosa de las hijas que tengo”, escribió junto con la captura de la conversación.

Publicidad

Publicidad