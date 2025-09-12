Marcelo Ríos ha sorprendido con sus últimas publicaciones desde EE.UU., en un año que sacudió su vida en términos personales. Tras largos años casado y con cinco hijos en pareja, el ex tenista se divorció de Paula Pavic.

Y la separación trajo también desacuerdos económicos que la propia mujer habló públicamente, diciendo que “la verdad es que ya estaba tan cansada, que preferí aceptar lo que fuera de acuerdo para poder terminar con el proceso”.

Hace unas semanas el ex número uno del tenis mundial pidió ayuda en sus redes sociales, sin aclarar su drama personal, y ahora sorprendió con un emotivo mensaje en inglés que en los comentarios le atribuyeron a su ex mujer.

Así fue el mensaje de Marcelo Ríos

Con un texto en inglés y mostrando fotos de un anillo en la cama matrimonial, Marcelo Ríos dejó enigmático mensaje en su cuenta de Instagram tras meses de su divorcio con Paula Pavic.

“Cuando ella sabe que ese lugar le pertenece y nadie más va a reemplazarla sin importar qué”, posteó el zurdo de Vitacura, con una ola de comentarios de sus fanáticos.

El Chino Ríos y Paula Pavic tuvieron cinco hijos, donde recientemente se vio al chileno compartiendo con una de sus herederas junto a un tierno mensaje en la misma red social.

Tras la ruptura con Pavic, Marcelo Ríos tuvo una fugaz relación con una mujer de 20 años, la cual no terminó de la mejor manera y que tiene hoy al “Chino” en un incierto momento personal.

