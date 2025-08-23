Es tendencia:
Presidente Boric sorprende con dura medida contra agresores de Independiente en tragedia de Avellaneda

Siguen las medidas del mandatario contra los responsables de la tragedia en Avellaneda, que dejaron en estado de gravedad a hinchas de U. de Chile.

Por Franccesca Arnechino

El mandatario sigue con las medidas contra los responsables de la tragedia en Avellaneda.
© FOTOBAIRES/PHOTOSPORTEl mandatario sigue con las medidas contra los responsables de la tragedia en Avellaneda.

Continúan las repercusiones tras la tragedia ocurrida el día miércoles en Avellaneda, partido de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, por los octavos de final, que terminó de la peor manera.

Lo que comenzó con un intercambio de proyectiles entre hinchas de ambos equipos, terminó con la invasión por parte de barristas de Independiente a la barra azul que intentaban escapar del conflicto en las gradas. La violencia escaló rápidamente, dejando escenas impactantes y varios heridos de gravedad.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, se pronunció nuevamente tras los hechos y anunció nuevas medidas contra quienes fueron identificados como agresores del equipo argentino.

Presidente Boric anuncia medida contra agresores de Independiente

La misma noche en que ocurrieron los hechos, el mandatario se expresó en redes sociales:  “la violencia está mal en demasiados sentidos” y a la mañana siguiente anunció el envío del Ministro del Interior Álvaro Elizalde a Buenos Aires, para acompañar personalmente a los heridos y revisar la situación de los detenidos.

Y hace algunas horas, confirmó que tomará nuevas medidas contra quienes fueron identificados como los responsables de la barbarie contra los hinchas de U. de Chile:

“Acabo de hablar con gobernador de la Provincia de Buenos Aires, quien me informa que han identificado a las personas que agredieron salvajemente a hinchas de la Universidad de Chile en el estadio de Independiente y que serán imputados por intento de homicidio. Agradezco la colaboración de las autoridades argentinas en estos terribles hechos, que como sociedad no podemos naturalizar”, sentenció el Pdte. a través de Twitter.

