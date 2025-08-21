El partido por la vuelta, entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda por los octavos de final de la Copa Sudamericana, fue suspendido en el minuto 47, tras graves incidentes en el estadio Libertadores de América, Buenos Aires, Argentina.

Lo que comenzó con un intercambio de proyectiles entre hinchas de ambos equipos, terminó con la invasión por parte de barristas de Independiente a la barra azul que intentaban escapar del conflicto en las gradas. La violencia escaló rápidamente, dejando escenas impactantes y varios heridos de gravedad.

En este contexto, el Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a lo ocurrido a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, en apoyo a los afectados que se encuentran en tierras trasandinas.

Presidente Boric entrega apoyo a hinchas de la U en Argentina

El encuentro, que iba 1-1 al momento de la suspensión, favorecía en el global 2-1 a U. de Chile, dándole el paso momentáneo a los cuartos de final; pero todo terminó en tragedia luego de la irrupción masiva de hinchas del equipo local hacia el sector visitante.

El mandatario se refirió a lo ocurrido en horas de la noche, manifestando que: “la violencia está mal en demasiados sentidos”, y esta mañana actualizó el estado de la situación, informando a través de un comunicado que envió a las autoridades correspondientes en apoyo a los heridos y detenidos tras los incidentes:

“Dada la gravedad de lo sucedido ayer en Argentina con el inaceptable linchamiento de chilenos en el estadio de Independiente, he instruido al Ministro del Interior Álvaro Elizalde que viaje a Buenos Aires para, junto con el Embajador, acompañar personalmente a los heridos y revisar la situación de los detenidos. La violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia”.

En horas de la mañana, se sumó el Subsecretario del Interior, Víctor Ramos, entregando más detalles sobre las gestiones realizadas por el Gobierno tras lo ocurrido en Argentina:

“Nos pusimos en contacto con el plantel de Azul Azul y con la cónsul Andrea Concha que estaba en el estadio, por lo cual contamos con información desde el primer minuto y lo que vemos y lo que vimos a todos nos conmueve, nos impacta y lo importante en estas primeras horas después de eventos de violencia de esta magnitud es tener información concreta y oficial de las personas que están tanto en los centros hospitalarios de la provincia de Buenos Aires, que son cerca de cinco centros hospitalarios, donde hay 19 personas de las cuales dos han pasado por quirófano. Ninguna tenemos ningún tipo de información de fallecidos”.

Informando también sobre el trabajo para identificar a los afectados: “Al mismo tiempo tenemos 107 personas detenidas, de las cuales seis son menores de edad. Se está logrando identificar a cada una de ellas a través de su rut, con lo cual poder tener la información oficial y certera de cada una de esas personas para tranquilidad también de las familias en Chile“.

Desde cancillería publicaron el siguiente comunicado de prensa, por la situación de hinchas chilenos en Buenos Aires:

