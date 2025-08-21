El mandamás de Independiente no puso primero la seguridad y dejó ver su lado más inhumano y miserable luego de la masacre a varios hinchas de la U de Chile en el estadio Libertadores de América. Néstor Grindetti no sólo salió a culpar exclusivamente a los barristas azules.

También habló de “comportamiento ejemplar” de la gente del Rojo, algo que al menos dos videos desmintieron de manera muy elocuente. Pero como tenía muchas ganas de hablar sin periodistas con el coraje suficiente para contrapreguntar, Grindetti se desmintió solo.

“Estuvimos preocupados por la seguridad de la gente”, fue una de las frases del máximo directivo del Rey de Copas. Una cuestión que, a la vista y oído de sus palabras, no estuvo ni cerca de ocurrir. Pero hubo otro aspecto en el que el ex candidato a gobernador de Buenos Aires quedó muy mal parado.

Una imagen de la masacre en la tribuna Pavoni alto. (Fotobaires/Photosport).

Fue cuando en TyC Sports le consultaron por el operativo de seguridad dispuesto en el estadio Libertadores de América. “Eso lo determina en una reunión con un comité de Conmebol, el equipo visitante e Independiente. Es una tribuna completa, no estaba compartida. Las prevenciones que se tomaron fueron las lógicas”, detalló Grindetti.

Pero hubo al menos dos operativos en Buenos Aires durante esta semana que dejan los dichos del mandamás de Independiente reducidos a su mínima expresión. Incluido uno en la misma cuadra del reducto que albergó la revancha del Rojo ante el Romántico Viajero. El de Racing Club para recibir a la hinchada de Peñarol de Uruguay.

La cuenta de X Cabeza de Racing tomó las palabras de Grindetti en torno al operativo y mostró una foto del Cilindro de Avellaneda. “Pulmones de cada lado protegidos por un cordón policial. Paredón de un metro, alambrado, pasillo de dos metros entre hinchas y anillo”, afirmó en la ex red social del pajarito. Un panorama muy diferente al que se vivió en el estadio del Rojo.

Así estaba ubicada la barra de Universidad de Chile en el Libertadores de América. (Javier Vergara/Photosport).

¿Seguridad garantizada? Otro operativo deja en nada a Independiente por su organización ante la U

Néstor Grindetti, el mandamás de Independiente, tuvo más palabras sobre las garantías de la seguridad para recibir a U de Chile. “Las entradas entregadas fueron las que Conmebol pidió en intercambio con el club chileno. Lo que no se puede prever es cuando el comportamiento sale de los parámetros normales”, expuso el dirigente.

Pero hubo otro partido en Buenos Aires donde también hubo una disposición que permitía a lo menos alejar las hinchadas. Sabido es que en ninguna parte del mundo las barras bravas son blancas palomas. “Fue la misma configuración con los visitantes arriba”, explicó GorrasCAVS en X.

“Pero con redes, distancia y personal. Evidentemente no hubo ninguna voluntad de hacer las cosas bien en la cancha de Independiente”, añadió dicha cuenta, que adjuntó una imagen de cómo estaba dispuesta la barra de Fortaleza de Brasil en el duelo ante el Fortín, que ganó 2-0 y accedió a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El discurso de Grindetti se hace pedazos ante los ojos del mundo.