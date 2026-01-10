Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Chilenos en el extranjero

Ante debacle de Fortaleza: uno de los grandes de Sudamérica busca quedarse con Benjamín Kuscevic

La caída de Fortaleza a la Serie B de Brasil provocó una fuga masiva de jugadores. Entre ellos estará Benjamín Kuscevic.

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
El chileno tendría todo para irse de Fortaleza.
© Getty ImagesEl chileno tendría todo para irse de Fortaleza.

Lo de Fortaleza en el Brasileirao fue desastroso. El club del nordeste del país de la samba quedó en puestos de descenso y el 2026 simplemente tendrá que jugar en la Serie B. Un chileno fue protagonista del fracaso: Benjamín Kuscevic.

Estos malos resultados y el subsecuente descenso, provocaron una crisis en el cuadro tricolor. Son muchos los jugadores que están abandonando el barco hundido, no solamente para no jugar en la B, sino también porque la plata que se maneja en Fortaleza es menor.

Juan Martín Lucero es uno de los que arregla su salida. El Gato posiblemente jugará en la Universidad de Chile, aunque se hayan entrampado las negociaciones. Pero, ¿qué pasará con Benjamín Kuscevic?

El jugador de la Roja que celebró con José Antonio Kast y generó polémica en redes sociales

ver también

El jugador de la Roja que celebró con José Antonio Kast y generó polémica en redes sociales

Destino más al sur

No hay chances de que siga en Fortaleza. Le buscan urgente salida a Benjamín Kuscevic y ya asoman los primeros interesados. Podrían parecer buitres sobre un animal moribundo, pero, en este caso, se trata de un equipo que puede darle réditos al chileno.

Se trata de Peñarol, elenco que verá partir a uno de sus defensas fijos, Javier Méndez, quien, precisamente, llegará a Colo Colo. Ante ese forado en el fondo, quisieron buscar un nombre potente en el mercado de fichajes y asomó Kuscevic.

Benja Kuscevic estuvo en el terrible partido ante Colo Colo | Getty Images

Benja Kuscevic estuvo en el terrible partido ante Colo Colo | Getty Images

Publicidad

Según detalla el periodista uruguayo, Santiago Soto, el defensa de Fortaleza fue ofrecido a Peñarol, por lo que es de interés también del futbolista recalar en el fútbol charrúa. Habrá que esperar más novedades.

Tweet placeholder

¿Cuáles fueron los números de Benjamín Kuscevic en su temporada 2025?

Benja Kuscevic jugó un total de 34 partidos en la temporada con el Fortaleza. En ellos consiguió un gol y no se anotó asistencias. Además, se ganó siete amarillas y una roja, jugando un total de 2.757 minutos.

Publicidad
Erick Pulgar puede hacer historia: Esta es la lista de chilenos que han sido campeones de la Copa Libertadores

ver también

Erick Pulgar puede hacer historia: Esta es la lista de chilenos que han sido campeones de la Copa Libertadores

Lee también
El millonario gesto del Gato Lucero para cerrar su fichaje en U de Chile
U de Chile

El millonario gesto del Gato Lucero para cerrar su fichaje en U de Chile

Esto es lo que falta para que Juan Martín Lucero sea refuerzo de la U
U de Chile

Esto es lo que falta para que Juan Martín Lucero sea refuerzo de la U

¿Préstamo o libre? Desde Brasil aclaran cómo llegará Lucero a la U
U de Chile

¿Préstamo o libre? Desde Brasil aclaran cómo llegará Lucero a la U

La rabia de Manuel Pellegrini tras puntos perdidos del Betis
Internacional

La rabia de Manuel Pellegrini tras puntos perdidos del Betis

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo