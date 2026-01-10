Lo de Fortaleza en el Brasileirao fue desastroso. El club del nordeste del país de la samba quedó en puestos de descenso y el 2026 simplemente tendrá que jugar en la Serie B. Un chileno fue protagonista del fracaso: Benjamín Kuscevic.

Estos malos resultados y el subsecuente descenso, provocaron una crisis en el cuadro tricolor. Son muchos los jugadores que están abandonando el barco hundido, no solamente para no jugar en la B, sino también porque la plata que se maneja en Fortaleza es menor.

Juan Martín Lucero es uno de los que arregla su salida. El Gato posiblemente jugará en la Universidad de Chile, aunque se hayan entrampado las negociaciones. Pero, ¿qué pasará con Benjamín Kuscevic?

Destino más al sur

No hay chances de que siga en Fortaleza. Le buscan urgente salida a Benjamín Kuscevic y ya asoman los primeros interesados. Podrían parecer buitres sobre un animal moribundo, pero, en este caso, se trata de un equipo que puede darle réditos al chileno.

Se trata de Peñarol, elenco que verá partir a uno de sus defensas fijos, Javier Méndez, quien, precisamente, llegará a Colo Colo. Ante ese forado en el fondo, quisieron buscar un nombre potente en el mercado de fichajes y asomó Kuscevic.

Según detalla el periodista uruguayo, Santiago Soto, el defensa de Fortaleza fue ofrecido a Peñarol, por lo que es de interés también del futbolista recalar en el fútbol charrúa. Habrá que esperar más novedades.

¿Cuáles fueron los números de Benjamín Kuscevic en su temporada 2025?

Benja Kuscevic jugó un total de 34 partidos en la temporada con el Fortaleza. En ellos consiguió un gol y no se anotó asistencias. Además, se ganó siete amarillas y una roja, jugando un total de 2.757 minutos.

