Luego de algunos días de negociación, finalmente Javier Méndez acordó las condiciones de su contrato con Colo Colo. El defensor uruguayo tendrá un vínculo de dos años en los albos, que habían quedado muy mermados en la zaga central al cabo de la temporada 2025.

Las salidas de Sebastián Vegas, Emiliano Amor y Alan Saldivia dejaron al club prácticamente sin efectivos para la última línea. Pero el arribo del charrúa Joaquín Sosa en algo corrigió esa carencia. Paralelamente, Blanco y Negro llegó a buen puerto con Méndez, quien hasta hace muy poco hablaba como un Carbonero más.

Desconocía totalmente cualquier negociación con los albos. También un acercamiento con Alianza Lima de Perú. “Sinceramente en las vacaciones estaba fuera del país, recibí no sé cuántos mensajes y llamadas. Me había desenchufado del teléfono, me enteré por mi familia y mis amigos que estaba afuera”, aseguró el zaguero de 31 años en El Espectador.

Javier Méndez ante Racing Club en la Copa Libertadores 2025. Colo Colo también se midió a la Academia en el certamen. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“A mí no me llamó nadie, no hablé con nadie, no sé de dónde sacaron eso. Ni de un club del otro no me han llegado mensajes. Tengo contrato hasta fin de 2026″, agregó Méndez en el citado medio. Literalmente hasta el 9 de enero, el montevideano escondió cualquier conversación con el Cacique.

Incluso proyectó el año. “Desde el primer día que llegué estoy feliz por estar donde estoy y haber llegado hasta acá. Estoy contento, sé que me queda un año por delante. Vamos a tener muchas cosas en juego. Estoy feliz de estar acá, volver a compartir cosas con compañeros que he disfrutado mucho y preparándonos para lo que nos toque”, expresó quien pronto será el nuevo marcador central del Tano Ortiz. Se refería a su vínculo hasta diciembre de 2026 en el cuadro Manya. Y un castigo del que salvará Colo Colo. Aunque viene con una polémica ruidosa.

Mientras afina su llegada a Colo Colo, Javier Méndez destroza al árbitro Javier Burgos

Javier Méndez sabe que en Peñarol debía afrontar un castigo que afortunadamente en Colo Colo ya no correrá. “Me queda un partido de suspensión, la final de la Supercopa”, aclaró el inminente defensor albo en Carve Deportiva. Pero esa punición no se arrastra a los torneos locales chilenos.

Ahí le recordaron la reacción que tuvo contra el árbitro Javier Burgos, quien lo expulsó a 15 minutos del término de la primera final de Uruguay ante Nacional, a la postre campeón. “Lo manifesté en su momento: sinceramente llevo un poquito más para atrás, en el arranque del partido, cuando le cometo una infracción a (Gonzalo) Carneiro”, introdujo Méndez.

“Él podía ir al VAR, no voy a hablar de la jugada. En ningún momento va para saber si era expulsión o no. No fue porque le habían hecho una falta a Lea Fernández y tenía que cobrarla. Me sorprendió, desde hace un tiempo hasta el día de hoy es un árbitro con el que se puede hablar. Antes no era así”, reclamó Javier Méndez.

Tuvo más. “Yo le manifestaba los criterios. Si él cobra esta falta, tiene que ser la misma para el otro lado. Seguramente estuve bien expulsado, pero le protesto más la amarilla. Leo Fernández salió con la boca hinchada, recibió un golpe y siga, siga. Fue la calentura. Me excedí con las palabras, pero no estoy arrepentido. Me equivoco, me hago cargo, lo asumo, pero cuando él se equivoca no se perjudica. Me perjudica a mí”, acusó Méndez.

“Seguramente se equivocó y le van a dar partidos de la Copa Libertadores. Y se lo dije. Si él no me respeta, tampoco lo voy a respetar. Hoy no me interesa nada. Pienso que me faltó el respeto una vez y le hago la cruz. En el campo de juego, hola, chau y ya está”, sentenció Javier Méndez. Habrá que ver con cuál árbitro del fútbol chileno tiene su primer cruce por algo así…

