La celebración de Coquimbo Unido está recién comenzando, luego de conseguir su primer título en la Liga de Primera 2025, con la victoria por 2-0 ante Unión La Calera.

Si los jugadores comenzaron a festejar por toda la ciudad junto a los hinchas, hubo uno que no es fanático del club pero que reaccionó de inmediato cuando se puso final al partido.

Fue el Presidente de la República, Gabriel Boric, quien escribió de forma inmediata en sus redes sociales con un mensaje que llega al corazón de los hinchas piratas.

Fanático de Universidad Católica, quienes perdieron por 2-0 ante O´Higgins en el estadio Claro Arena, manifestó su orgullo por la celebración de Coquimbo Unido.

Coquimbo Unido es campeón del fútbol chileno Foto: Andres Pina/Photosport

ver también Coquimbo Unido encontró su tesoro pirata: vence a La Calera y es campeón de la Liga de Primera

El mensaje del Presidente Boric a Coquimbo Unido

Fue en su cuenta oficial de la red social “X” donde el Presidente Gabriel Boric reaccionó sobre el título de Coquimbo Unido, con un mensaje para sus hinchas que celebraron.

Publicidad

Publicidad

“Hermoso lo de Coquimbo”, fue el texto escrito en sus plataformas digitales para sumarse a los festejos del nuevo campeón del fútbol chileno.

Algo que también se los pudo decir para las Fiestas Patrias, cuando inauguró las celebraciones en La Pampilla, donde compartió con el portero Diego Sánchez y habló de su campaña.

ver también “Me cag… mal, lo teníamos de casero”: el Mono Sánchez da más detalles del viral con el Presidente Boric

Revisa el mensaje:

Publicidad