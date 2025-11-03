Los días tranquilos no existen en Colo Colo. Pese al triunfo ante Ñublense por la Liga de Primera, el Cacique comenzó con una importante salida está semana. Es que en el staff técnico se decidió hacer un cambio radical de cara a la recta final del torneo.

En está ocasión el quiebre se registró entre Fernando Ortiz y el analista de GPS, Daniel Díaz. El especialista ya contaba con experiencia en el cargo, y fue parte del cuerpo técnico de Jorge Almirón. Por lo que se había mantenido en sus funciones en este 2025 pese a la salida del adiestrador.

ver también ¡En el peor momento! El enorme dolor de cabeza que sufre Colo Colo antes de la “final” con Unión Española

Sin embargo, las relaciones no llegaron a buen puerto y este lunes se tomó la decisión de sacarlo. “Fernando Ortiz desvinculó a un miembro de su staff”, lanzó de entrada el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa.

Tras ello, el comunicador especificó los problemas que catapultaron la salida del analista. “Debido a diferencias en métodos de trabajo y una discusión, Daniel Díaz fue cesado de sus funciones. El analista de gps, formó parte del CT de Jorge Almirón”, complementó.

Tweet placeholder

Díaz incluso tuvo que apagar varios incendios en el plantel albo. En especial con la salida de Almirón y, mientras se definía la llegada de Ortiz, estuvo al mando de las prácticas de fútbol en el Estadio Monumental. De momento en Colo Colo no se han referido públicamente a la salida de Díaz, ni en el plantel se han referido al tema.

Publicidad

Publicidad

En la imagen aparecen Jorge Martínez (Preparador de Arqueros), Pablo Manusovich (Ayudante), Jorge Almirón, Maximiliano Velásquez (Ayudante), José Altieri (Preparador Físico) y Daniel Díaz (Ayudante PF y Analista GPS). Este último fue despedido por Fernando Ortiz.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Cacique sumó un triunfo clave ante Ñublense por 1-0. Ahora Colo Colo se debe enfocar en la recta final de la Liga de Primera para alcanzar un cupo en copas internacionales. La próxima fecha el equipo dirigido por Fernando Ortiz visitará a Unión Española en el Estadio Santa Laura. El encuentro está programado para el sábado 8 de noviembre a las 15:00 horas.

ver también Brayan Cortés recuerda a Colo Colo tras salir campeón en Uruguay: “En Chile…”

De momento los albos tienen 38 puntos y están a cuatro unidades de Copa Sudamericana. Justamente el último cupo lo disputan con Universidad de Chile que tiene 42 y un partido pendiente con Everton. Por lo mismo, no tiene margen de error en la recta final del torneo.

Publicidad

Publicidad