¿Su gran problema? El especial trabajo de Colo Colo para la “final” con Unión Española

Colo Colo volvió al triunfo y sigue con vida en la pelea por un cupo a la Copa Sudamericana. El Cacique derrotó a Ñublense y ahora pone la mira en la próxima fecha, donde tendrá una muy dura visita a Unión Española.

La Liga de Primera se prepara para un duelo de necesitados en la tabla de posiciones, lo que anticipa un choque de aquellos. El Eterno Campeón busca acortar distancia en la zona de clasificación internacional, mientras que los Hispanos tratan de alejarse de la zona de descenso para respirar tranquilos.

Para el compromiso, Fernando Ortiz no podrá con Arturo Vidal tras las molestias físicas que arrastra desde el empate con Deportes Limache. Es por ello que este martes en el Estadio Monumental el DT aprovechó para darle énfasis al que parece ser el gran problema: la salida desde el fondo.

Colo Colo trabaja uno de sus grandes problemas pensando en Unión Española

Fernando Ortiz ya le sacó la foto al plantel de Colo Colo y poco a poco ha ido mostrando cosas de lo que busca implantar. Sin embargo, el DT parece no estar tranquilo con una situación y ahora, sin Arturo Vidal como enlace entre la defensa y el mediocampo, se anticipa.

Arturo Vidal está en duda en Colo Colo por sus problemas físicos, lo que obliga a pensar en la salida desde atrás. Foto: Photosport.

El periodista Felipe Puccio reveló en Los Tenores de Radio ADN que en la práctica de este martes hubo importantes novedades. El King parece quedar al margen del cruce, por lo que el técnico hizo un entrenamiento enfocado en dos aspectos en esa zona de la cancha.

“Hoy trabajó mucho balón táctico“, comenzó señalando el reportero. “Mucha salida desde el fondo“, complementó. Un dato no menor considerando que sin Arturo Vidal debe apostar por Tomás Alarcón y Esteban Pavez, dos que no lo convencen del todo.

Eso no es todo, ya que a lo largo de su proceso no ha logrado darle rodaje a una dupla de centrales entre las lesiones y expulsiones. Para este fin de semana tendrá el regreso de Sebastián Vegas, quien había tomado más protagonismo junto a Jonathan Villagra.

Quedará esperar ahora para ver cómo es que se ve reflejado esto en la cancha. La idea de Fernando Ortiz va encontrando las falencias en un equipo que se armó para pelear el título y apenas le está alcanzando para meterse en zona de copas internacionales.

Colo Colo no deja de trabajar intentando el milagro que lo deje en la Copa Sudamericana. El Cacique va a enfrentar a Unión Española obligado a ganar para así seguir con vida en el único objetivo que le queda en el año de su centenario.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Fernando Ortiz entrena a Clo Colo para ir a buscar tres puntos claves ante Unión Española. La visita del Cacique a los Hispanos está programada para este sábado 8 de noviembre a partir de las 15:00 horas.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

