Arturo Vidal fue el gran ausente en la vuelta al triunfo de Colo Colo en la Liga de Primera. El King no estuvo presente en la victoria por la cuenta mínima del Cacique ante Ñublense y su aparición en la próxima fecha está en duda.

El Eterno Campeón está dando la pelea por meterse en la Copa Sudamericana y este fin de semana tiene un partido clave. Ante Unión Española, que lucha por salvarse del descenso, deberán ir a buscar tres puntos de oro. Aunque para ello, no saben si podrán contar con su referente.

Y es que luego de los problemas físicos que presentó tras el duelo con Deportes Limache, el volante no ha logrado recuperarse por completo. De hecho, desde el camarín albo sacaron la voz y dejaron en claro que su aparición no es segura.

Colo Colo deja en duda a Arturo Vidal ante Unión Española

Arturo Vidal se ha transformado en la gran duda que tiene Colo Colo para su importante desafío en el torneo. El Cacique debe visitar a una complicada Unión Española y, para hacerlo, podría no contar con el King.

Arturo Vidal está en duda para el choque clave de Colo Colo con Unión Española. Foto: Photosport.

Una contractura en el isquiotibial derecho marginó al volante ante Ñublense y las cosas podrían extenderse un poco más. Así por lo menos lo dejó claro Fernando Ortiz luego del duelo en Chillán, donde lanzó una alarmante advertencia sobre el bicampeón de América.

Ante la consulta sobre si Arturo Vidal estará de vuelta ante Unión Española, el DT fue categórico. “Veremos. Mañana (domingo) les damos descanso, el lunes volvemos a entrenar. Lo voy a ver el lunes“, lanzó de entrada.

La situación es preocupante, ya que Víctor Felipe Méndez recibió una tarjeta amarilla que lo dejará afuera contra los Hispanos. Es ahí la importancia que tiene volver a con el King, algo que se aclarará en esta jornada. “Los doctores me tienen al tanto, pero el lunes veré como está“, enfatizó el DT.

Si es que no logra recuperarse, el Eterno Campeón tendrá que apostar por nombres que han estado actuando más desde el banquillo. Figuras como Tomás Alarcón y Esteban Pavez se frotan las manos, aunque queda una semana completa para tomar una decisión.

Colo Colo ruega para que Arturo Vidal pueda estar en condiciones y así volver a jugar. El King podría quedar al margen de un momento clave de la temporada para el Cacique, que sueña con volver por una revancha internacional.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal esta temporada?

Previo al duelo con Unión Española, Arturo Vidal ha disputado un total de 25 partidos oficiales con Colo Colo en la temporada 2025. En ellos ha aportado con 3 goles y 1 asistencia en los 1.739 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

A la espera de lo que pase con Arturo Vidal, Colo Colo vuelve a los entrenamientos para un duelo clave en la Liga de Primera. Este sábado 8 de noviembre desde las 15:00 horas el Cacique visita a Unión Española.

