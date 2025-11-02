Una bocanada de aire fresco. Eso es lo que recibe Colo Colo luego de un fin de semana ideal para sus pretensiones en el cierre de la temporada 2025, pues gracias a su victoria ante Ñublensecomienza a respirarle en la nuca a su archirrival, Universidad de Chile.

Es que a falta de cuatro jornadas para que concluya la presente Liga de Primera, los malos resultados que consiguió el Romántico Viajero, por increíble que parezca le permiten a la escuadra que dirige Fernando Ortiz seguir en carrera por copas internacionales.

¿Por qué se da esto? En términos simples, la actual Tabla de Posiciones donde la U cayó hasta el sexto puesto luego de su caída ante Huachipato, que quedó séptimo, le permite a Colo Colo quedar a tiro de su opción de incluso, dejar al máximo rival sin torneos Conmebol el 2026.

Colo Colo puede dejar a la U sin copas internacionales

A falta de cuatro jornadas para que termine el Campeonato Nacional, son los azules quienes cayeron a puestos de Copa Sudamericana con 42 puntos, es decir, en el límite pues tiene la misma cantidad Palestino que se ubica séptimo.

Colo Colo está octavo con 38 unidades, es decir, a cuatro de la U y Palestino, lo que hará que las próximas cuatro fechas sean vitales para estos tres equipos en busca de estos dos cupos restantes, pues más arriba aparecen Audax Italiano (5° con 43) y O’Higgins (4° con 44).

De todas formas, todos los equipos involucrados en la pelea por Sudamericana deben esperar hasta este miércoles, cuando el equipo de Gustavo Álvarez se ponga al día en el torneo nacional ante Everton. Si suman, se alejan de la pelea. De lo contrario, se prende fuego todo.

Los próximos partidos de albos y azules

COLO COLO

FECHA PARTIDO DÍA HORA ESTADIO 27 Unión Española vs. Colo Colo 8 de noviembre 15:00 Santa Laura 28 Colo Colo vs. Unión La Calera 23 de noviembre Por confirmar Monumental 29 Cobresal vs. Colo Colo 30 de noviembre Por confirmar El Cobre de El Salvador 30 Colo Colo vs. Audax Italiano 7 de diciembre Por confirmar Monumental

UNIVERSIDAD DE CHILE

FECHA PARTIDO DÍA HORA ESTADIO 21 Universidad de Chile vs. Everton 5 de noviembre 17:30 Santa Laura 27 Universidad de Chile vs. Deportes Limache 9 de noviembre 17:30 Por confirmar 28 O’Higgins vs. Universidad de Chile 23 de noviembre Por confirmar El Teniente de Rancagua 29 Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido 30 de noviembre Por confirmar Por confirmar 30 Deportes Iquique vs. Universidad de Chile 7 de diciembre Por confirmar Tierra de Campeones

