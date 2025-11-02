Una bocanada de aire fresco. Eso es lo que recibe Colo Colo luego de un fin de semana ideal para sus pretensiones en el cierre de la temporada 2025, pues gracias a su victoria ante Ñublensecomienza a respirarle en la nuca a su archirrival, Universidad de Chile.
Es que a falta de cuatro jornadas para que concluya la presente Liga de Primera, los malos resultados que consiguió el Romántico Viajero, por increíble que parezca le permiten a la escuadra que dirige Fernando Ortiz seguir en carrera por copas internacionales.
¿Por qué se da esto? En términos simples, la actual Tabla de Posiciones donde la U cayó hasta el sexto puesto luego de su caída ante Huachipato, que quedó séptimo, le permite a Colo Colo quedar a tiro de su opción de incluso, dejar al máximo rival sin torneos Conmebol el 2026.
Colo Colo puede dejar a la U sin copas internacionales
A falta de cuatro jornadas para que termine el Campeonato Nacional, son los azules quienes cayeron a puestos de Copa Sudamericana con 42 puntos, es decir, en el límite pues tiene la misma cantidad Palestino que se ubica séptimo.
Colo Colo está octavo con 38 unidades, es decir, a cuatro de la U y Palestino, lo que hará que las próximas cuatro fechas sean vitales para estos tres equipos en busca de estos dos cupos restantes, pues más arriba aparecen Audax Italiano (5° con 43) y O’Higgins (4° con 44).
De todas formas, todos los equipos involucrados en la pelea por Sudamericana deben esperar hasta este miércoles, cuando el equipo de Gustavo Álvarez se ponga al día en el torneo nacional ante Everton. Si suman, se alejan de la pelea. De lo contrario, se prende fuego todo.
Los próximos partidos de albos y azules
COLO COLO
|FECHA
|PARTIDO
|DÍA
|HORA
|ESTADIO
|27
|Unión Española vs. Colo Colo
|8 de noviembre
|15:00
|Santa Laura
|28
|Colo Colo vs. Unión La Calera
|23 de noviembre
|Por confirmar
|Monumental
|29
|Cobresal vs. Colo Colo
|30 de noviembre
|Por confirmar
|El Cobre de El Salvador
|30
|Colo Colo vs. Audax Italiano
|7 de diciembre
|Por confirmar
|Monumental
UNIVERSIDAD DE CHILE
|FECHA
|PARTIDO
|DÍA
|HORA
|ESTADIO
|21
|Universidad de Chile vs. Everton
|5 de noviembre
|17:30
|Santa Laura
|27
|Universidad de Chile vs. Deportes Limache
|9 de noviembre
|17:30
|Por confirmar
|28
|O’Higgins vs. Universidad de Chile
|23 de noviembre
|Por confirmar
|El Teniente de Rancagua
|29
|Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido
|30 de noviembre
|Por confirmar
|Por confirmar
|30
|Deportes Iquique vs. Universidad de Chile
|7 de diciembre
|Por confirmar
|Tierra de Campeones