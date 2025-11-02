Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Cada vez más cerca: Colo Colo puede dejar a la U sin copas internacionales en 2026

Los malos resultados del Romántico Viajero en las últimas fechas le dan de forma increíble la opción al Cacique de quedar a sólo cuatro puntos de llegar, por lo menos, a Sudamericana.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Colo Colo puede dejar a la U sin copas internacionales para el 2026
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTColo Colo puede dejar a la U sin copas internacionales para el 2026

Una bocanada de aire fresco. Eso es lo que recibe Colo Colo luego de un fin de semana ideal para sus pretensiones en el cierre de la temporada 2025, pues gracias a su victoria ante Ñublensecomienza a respirarle en la nuca a su archirrival, Universidad de Chile.

Es que a falta de cuatro jornadas para que concluya la presente Liga de Primera, los malos resultados que consiguió el Romántico Viajero, por increíble que parezca le permiten a la escuadra que dirige Fernando Ortiz seguir en carrera por copas internacionales.

¿Por qué se da esto? En términos simples, la actual Tabla de Posiciones donde la U cayó hasta el sexto puesto luego de su caída ante Huachipato, que quedó séptimo, le permite a Colo Colo quedar a tiro de su opción de incluso, dejar al máximo rival sin torneos Conmebol el 2026.

Tabla de Posiciones: La U se aleja del Chile 2 y cae a puestos de Copa Sudamericana

ver también

Tabla de Posiciones: La U se aleja del Chile 2 y cae a puestos de Copa Sudamericana

Colo Colo puede dejar a la U sin copas internacionales

A falta de cuatro jornadas para que termine el Campeonato Nacional, son los azules quienes cayeron a puestos de Copa Sudamericana con 42 puntos, es decir, en el límite pues tiene la misma cantidad Palestino que se ubica séptimo.

Colo Colo está octavo con 38 unidades, es decir, a cuatro de la U y Palestino, lo que hará que las próximas cuatro fechas sean vitales para estos tres equipos en busca de estos dos cupos restantes, pues más arriba aparecen Audax Italiano (5° con 43) y O’Higgins (4° con 44).

De todas formas, todos los equipos involucrados en la pelea por Sudamericana deben esperar hasta este miércoles, cuando el equipo de Gustavo Álvarez se ponga al día en el torneo nacional ante Everton. Si suman, se alejan de la pelea. De lo contrario, se prende fuego todo.

Publicidad

Los próximos partidos de albos y azules

COLO COLO

FECHAPARTIDODÍAHORAESTADIO
27Unión Española vs. Colo Colo8 de noviembre15:00Santa Laura
28Colo Colo vs. Unión La Calera23 de noviembrePor confirmarMonumental
29Cobresal vs. Colo Colo30 de noviembrePor confirmarEl Cobre de El Salvador
30Colo Colo vs. Audax Italiano7 de diciembrePor confirmarMonumental

UNIVERSIDAD DE CHILE

FECHAPARTIDODÍAHORAESTADIO
21Universidad de Chile vs. Everton5 de noviembre17:30Santa Laura
27Universidad de Chile vs. Deportes Limache9 de noviembre17:30Por confirmar
28O’Higgins vs. Universidad de Chile23 de noviembrePor confirmarEl Teniente de Rancagua
29Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido30 de noviembrePor confirmarPor confirmar
30Deportes Iquique vs. Universidad de Chile7 de diciembrePor confirmarTierra de Campeones
Publicidad
Lee también
Lo único que podría asegurar la permanencia de Álvarez en la U
U de Chile

Lo único que podría asegurar la permanencia de Álvarez en la U

El canal que transmite U. de Chile vs. Huachipato en Liga de Primera
U de Chile

El canal que transmite U. de Chile vs. Huachipato en Liga de Primera

U. de Chile vs. Huachipato: Hora y dónde ver en Liga de Primera
U de Chile

U. de Chile vs. Huachipato: Hora y dónde ver en Liga de Primera

Tras derrota ante Huachipato: Álvarez vive su peor momento en la U
U de Chile

Tras derrota ante Huachipato: Álvarez vive su peor momento en la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo