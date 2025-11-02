Cada vez más lejos. Universidad de Chile no puede reencontrarse con los triunfos en Liga de Primera y tras la derrota por la cuenta mínima Huachipato, comienza a alejarse del objetivo de clasificación directa para Copa Libertadores 2026.

Es que si bien todavía tiene un duelo pendiente por disputar, el próximo 5 de noviembre ante Everton, el equipo de Gustavo Álvarez ya no depende de sí mismo para meterse en la próxima edición del torneo continental, pues el Chile 2 está cada vez más lejos.

ver también Minuto a minuto: U de Chile visita a Huachipato, obligada a ganar con la herida abierta de Copa Sudamericana

¿Cómo queda U de Chile y Huachipato en la Tabla?

La derrota en Talcahuano provoca una fuerte caída de los azules en la clasificación, pues llegan hasta la sexta posición en la clasificación general con 42 puntos. El problema es que para llegar a Copa Libertadores, tiene una desventaja de seis unidades.

Es que la U está a esa distancia de Universidad Católica, quien se ubica en el segundo lugar con 48 positivos, y si suma puntos en su duelo con O’Higgins puede llegar a los 51, lo que obliga al “León” a ganar su cotejo por disputar ante los comprometidos “ruleteros”.

Por su parte, Huachipato se encumbra en la novena posición con 35 puntos y se acerca a los puestos de copas internacionales, donde el último en clasificar hoy es Palestino con 42. De todas formas, hay una opción que les queda para llegar, y esa es si son campeones de Copa Chile.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelven a jugar?

U de Chile tendrá acción por partida doble. Este miércoles 5 de noviembre recibirá al Everton en el Estadio Santa Laura a las 17:30 horas, en duelo pendiente por la fecha 21. Cuatro días después, el domingo 9, serán locales ante Deportes Limache, a las 17:30 horas en recinto por confirmar.

Por su parte, Huachipato volverá a la acción por la jornada 27 de Liga de Primera el mismo domingo 9, cuando en la ciudad de Talcahuano reciba al Audax Italiano desde las 15:00 horas.

Publicidad