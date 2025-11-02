Una de las ambiciones que tiene Universidad de Chile con miras a la temporada 2026 es el regreso al club del delantero Felipe Mora, quien dejó el club en 2017 tras ganar el último título del club y emprendió rumbo a Norteamérica, donde hoy juega en la MLS estadounidense.

Precisamente en este 2025 es su última temporada con contrato en el Portland Timbers y se espera que al término del torneo el atacante tome una decisión de si permanecer en su actual equipo o regresar al club de sus amores para el próximo año.

Para mala suerte de la U, y de sus dirigentes que querían asegurar a la brevedad un posible regreso del delantero de 32 años, Felipe Mora extendió en una semana su continuidad en el fútbol estadounidense. Todo por la campaña en los Playoffs de la MLS.

La U espera: Felipe Mora extiende campaña en MLS

Luego de perder hace una semana el primer juego de su serie por la Conferencia Oeste ante San Diego FC, donde cayeron de visita por 2-1, el segundo encuentro se disputó en Portland, donde el cuadro del nacional estaba obligado a ganar para no quedar eliminado.

Felipe Mora arrancó el juego en el banco de suplentes y vio cómo los Timbers caían por 2-1, con goles de Kristoffer Velde (18′) en el local, Amahl Pellegrino (45+12′) e Hirving Lozano (51′). Fue a los 69′ que ingresó en lugar del venezolano Kevin Kelsy.

Con el chileno en cancha, Portland igualó el marcador mediante Gage Guerra (90+8′), lo que llevó el encuentro a los penales donde se impusieron por 3-2, donde el floridano anotó su lanzamiento, y obliga a jugar un tercer y definitivo encuentro para seguir con vida en los Playoffs de MLS.

Los números de “Pipe” en 2025

Entre torneos locales y Leagues Cup, Felipe Mora registró esta temporada ocho goles y tres asistencias en 40 encuentros con un total de 2.018 minutos en cancha.

¿Cuándo vuelve a jugar?

Por el definitorio juego 3 de primera ronda en MLS Playoffs de Conferencia Oeste, Portland Timbers de Felipe Mora visitará a San Diego FC este domingo 9 de noviembre desde las 14:00 horas (de Chile).

