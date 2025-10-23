Uno de los refuerzos estrella que vuelve aparecer para el próximo mercado de fichajes de Universidad de Chile tiene que ver con Felipe Mora, una carta de los azules en caso de clasificar a la Copa Libertadores 2026.

En ese sentido, es sabido que el delantero termina contrato al final de esta temporada en el Portland Timbers, donde justo la noche del miércoles el delantero chileno fue la gran figura.

El ex goleador de la U anotó un doblete en la victoria por 3-1 ante el Real Salt Lake, por el repechaje de los playoffs en la MLS, lo que lo dejó como el jugador del partido.

Una situación que los hace avanzar, pero que también puede permitir a su equipo renovarle el contrato por una temporada más, lo que complicaría todas las opciones de la U.

Felipe Mora vivió una dulce noche para meterse en los playoffs de la MLS. (Photo by Soobum Im/Getty Images)

¿Cuándo termina contrato Felipe Mora en Portland Timbers?

A días del nacimiento de su pequeña hija, la vida le sigue sonriendo a Felipe Mora en la MLS, donde fue la gran figura de la victoria del Portland Timbers que le permitió meterse en los playoffs.

Un doblete que le abrió las puertas a las definiciones del fútbol norteamericano donde el ex delantero de Universidad de Chile infló el pecho, siendo el más peligroso del área de su equipo.

Si bien termina contrato la final de la temporada, ya se sabe que su club tiene la primera opción de renovarlo, donde, con actuaciones como la de anoche pueden poner piedras en el camino de la U.

Los azules miran detenidamente lo que pasa con Felipe Mora en Estados Unidos, teniendo en cuenta que necesiten que llegue como un agente libre de regreso al país.

