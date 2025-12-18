Universidad de Chile vuelve a la Copa Sudamericana y lo hará enfrentando a Palestino. Claro que este partido tendrá la particularidad de que será a puertas cerradas.

El Romántico Viajero disputará la “otra mitad de la gloria” en el 2026, donde ingresará en la primera fase. Ahí, deberá medirse ante el Tino-Tino en un encuentro único en el cual no habrá hinchas por los hechos ocurridos en la llave ante Independiente.

La sanción que le resta a la U

Debido a la violencia registrada en Avellaneda, donde hinchas de Universidad de Chile e Independiente se enfrentaron en el Estadio Libertadores de América. Por esta razón, ambos clubes fueron sancionados con siete partidos sin público en condición de local.

Por lo anterior, los Azules no podrán tener gente ante sus vecinos de La Cisterna. Una situación que perjudica el espectáculo, pero que será una tendencia en caso de que el Romántico Viajero pueda superar a Palestino y avanzar en la Copa Sudamericana.

ver también Tres de tres: U de Chile se queda sin su tercer y último gran candidato a DT como reemplazante de Álvarez

En el 2025, la U alcanzó a “pagar” dos partidos de sanción. De esta manera, todavía le quedan cinco para cumplir con la condena. Ante Palestino será el tercero. Si derrotan al Tino-Tino, también jugarán los tres duelos de la fase de grupos sin gente.

En el caso de seguir avanzando, Universidad de Chile recién podría tener público en cuartos de final, si es que van directo a octavos, o en octavos, si es que antes juegan la ronda de playoffs. Claro que también está el caso que si los Azules no superan a Palestino, dejarán acumulada la sanción de cuatro partidos para el 2027, cuando celebren su centenario.

Publicidad

Publicidad

La barbarie de Avellaneda todavía complica a U. de Chile. Imagen: Photosport

Ahora, el Romántico Viajero se enfoca en la llave con Palestino y en encontrar a un nuevo entrenador para que reemplace a Gustavo Álvarez. El León ya visualiza su camino internacional en el 2026.