Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

Junto a Messi y Falcón: El olvidado jugador chileno que también fue campeón de la MLS

El jugador de descendencia chilena se coronó campeón de la liga norteamericana junto al ex Colo Colo y el histórico de la albiceleste.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
El jugador de descendencia chilena que también fue campeón de la MLS.
© Getty ImagesEl jugador de descendencia chilena que también fue campeón de la MLS.

El Inter Miami levantó se quedó con la MLS Cup de esta temporada de la mano de Lionel Messi, Luis Suárez y Maximiliano Falcón, pero también, un jugador de descendencia chilena también fue parte del importante triunfo.

Tomás Avilés, jugador argentino-chileno de 21 años, se coronó campeón junto al elenco norteamericano, donde tuvo una gran participación y se ha posicionado como una de las piezas fundamentales de la escuadra que dirige Javier Mascherano, donde ha disputado 27 partidos este 2025 anotando en dos oportunidades.

A través de sus redes sociales el defensa compartió imágenes de la celebración y de la victoria frente a los Vancouver Whitecaps.

La carrera de Tomás Avilés y su conexión con Chile

El defensa, nacido en Río Gallegos tiene descendencia chilena por parte de su abuela, y debido a esto fue parte del Sudamericano sub 20 de 2023 con Chile donde disputó tres encuentros.

El feo ninguneo de Maxi Falcón a los títulos con Colo Colo: “He salido campeón antes, pero…”

ver también

El feo ninguneo de Maxi Falcón a los títulos con Colo Colo: “He salido campeón antes, pero…”

Sin embargo, meses después decidió jugar por Argentina en el Mundial Sub-20, jugando dos partidos, pero hasta ahora, no ha debutado con la Selección Adulta.

Publicidad
El jugador levantó la MLS Cup junto a Lionel Messi/Getty Images)

El jugador levantó la MLS Cup junto a Lionel Messi/Getty Images)

Avilés comenzó su carrera en Ferro YCF y Boxing Club, para luego pasar por CAI de Comodoro Rivadavia. Debutando profesionalmente en febrero del 2023 junto a Racing Club.

A mediados de ese año, el Inter Miami activó su cláusula de salida por cerca de 9 millones de dólares por el 80% de su pase, sumándose como parte de su proyecto Sub 22 del equipo.

Publicidad

Con el equipo que lidera Lionel Messi firmó contrato hasta el 2026, con opción de extensión y hasta el momento ha levantado 3 copas, ya que el 2023 obtuvo la Leagues Cup, el 2024 la Supporters’ Shield y la MLS Cup este 2025.

Lee también
Mientras Colo Colo sufre, Falcon gana su primer título con Inter Miami
Colo Colo

Mientras Colo Colo sufre, Falcon gana su primer título con Inter Miami

Dónde y a qué hora ver los partidos de hoy martes 25 de noviembre
Noticias

Dónde y a qué hora ver los partidos de hoy martes 25 de noviembre

Jugador de Colo Colo vive sus últimos días en el estadio Monumental
Colo Colo

Jugador de Colo Colo vive sus últimos días en el estadio Monumental

Guarello rompe todo: ¿Jugador de Cobresal quiso ayudar a Colo Colo?
Chile

Guarello rompe todo: ¿Jugador de Cobresal quiso ayudar a Colo Colo?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo