El Inter Miami levantó se quedó con la MLS Cup de esta temporada de la mano de Lionel Messi, Luis Suárez y Maximiliano Falcón, pero también, un jugador de descendencia chilena también fue parte del importante triunfo.

Tomás Avilés, jugador argentino-chileno de 21 años, se coronó campeón junto al elenco norteamericano, donde tuvo una gran participación y se ha posicionado como una de las piezas fundamentales de la escuadra que dirige Javier Mascherano, donde ha disputado 27 partidos este 2025 anotando en dos oportunidades.

A través de sus redes sociales el defensa compartió imágenes de la celebración y de la victoria frente a los Vancouver Whitecaps.

La carrera de Tomás Avilés y su conexión con Chile

El defensa, nacido en Río Gallegos tiene descendencia chilena por parte de su abuela, y debido a esto fue parte del Sudamericano sub 20 de 2023 con Chile donde disputó tres encuentros.

Sin embargo, meses después decidió jugar por Argentina en el Mundial Sub-20, jugando dos partidos, pero hasta ahora, no ha debutado con la Selección Adulta.

El jugador levantó la MLS Cup junto a Lionel Messi/Getty Images)

Avilés comenzó su carrera en Ferro YCF y Boxing Club, para luego pasar por CAI de Comodoro Rivadavia. Debutando profesionalmente en febrero del 2023 junto a Racing Club.

A mediados de ese año, el Inter Miami activó su cláusula de salida por cerca de 9 millones de dólares por el 80% de su pase, sumándose como parte de su proyecto Sub 22 del equipo.

Con el equipo que lidera Lionel Messi firmó contrato hasta el 2026, con opción de extensión y hasta el momento ha levantado 3 copas, ya que el 2023 obtuvo la Leagues Cup, el 2024 la Supporters’ Shield y la MLS Cup este 2025.