Colo Colo se prepara para la recta final de la Liga de Primera con la misión de sumar nueve puntos de nueve contra Unión La Calera, Cobresal y Audax Italiano. El Cacique necesita subir en la tabla para terminar en puestos de Copa Sudamericana, en un año amargo para los albos.

Pero no es la única preocupación. En Blanco y Negro están decididos a dejar partir a Alan Saldivia, en incluso se abren a fórmulas menos rentables para que salga del estadio Monumental.

Cabe recordar que el Houston Dynamo de la Major League Soccer de Estados Unidos y Vasco da Gama mostraron todo su interés en el defensa uruguayo, pero las operaciones se estancaron. Su lesión hizo pensar en la concesionaria que no llegarían nuevas ofertas, pero desde la MLS se mantienen tras su pista.

Ya hay movimientos en Estados Unidos por Saldivia

Tal como informa Dale Albo, “el central de 23 años sigue en el radar de la MLS y, de hecho, en las últimas horas comenzaron a haber movimientos importantes entre su entorno y algunos equipos estadounidenses“.

Alan Saldivia tiene contrato con Colo Colo, pero ByN se abre a escuchar ofertas a interesados de la MLS y aceptar condiciones menores a la cláusula de salida.

“La idea del entorno del futbolista es reactivar los intereses para que se pueda dar una salida en el próximo mercado de pases y que, en la siguiente temporada, dé un salto en su carrera. Si bien no se sabe qué club estaría interesado en el defensa, lo cierto es que el mercado estadounidense vuelve a estar en el camino de Alan Saldivia, a la espera de lo que ocurra con otras ligas que puedan venir a por él”, agregaron.

Con la última renovación de contrato, Saldivia quedó con contrato hasta julio de 2028 y una cláusula de salida que alcanza los cuatro millones de dólares por el 70% del pase. Sin embargo, en el Cacique se abren a dejarlo partir si llega una oferta por “dos millones de la divisa norteamericana por el 50% del pase del futbolista. Incluso, la opción de un préstamo con recargo y opción de compra también se torna viable para facilitar la salida”.

“Saldivia tiene altas posibilidades de emigrar, lo que sería una noticia no menor para Colo Colo, ya que se le desarmaría su defensa para la próxima temporada. Esto, porque Emiliano Amor termina contrato y no se sabe si renovará y Sebastián Vegas finaliza su cesión. Así, el único defensor que se quedaría en Macul sería Jonathan Villagra”, sentencia Dale Albo.