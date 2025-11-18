Hay mucho por mejorar en Colo Colo de cara a la próxima temporada. Fernando Ortiz tiene la misión extraña de empezar a pensar en 2026 sin saber si estará en la banca en la siguiente temporada.

Para esa misión, el Tano pretende dejar partir a aquellos que parecen buenas ventas para Colo Colo. El Cacique también tiene que hacer caja y ver si aquello viene acompañado, además, de una buena conformación de plantel.

Hay varios que terminan contrato. Pero, no se pretende que ellos sean los que le den buenos resultados económicos al Cacique. Sobre todo, porque probablemente partirán bajo la forma de libres.

ver también La mala noticia que recibe Colo Colo para su “final” con Unión La Calera

Los que pretenden ser vendidos

Son tres los principales candidatos para ser vendidos en Colo Colo. Esta tríada viene levantando hace mucho tiempo rumores de partida de Macul, pero no ha quedado más que en humo.

Lucas Cepeda

Simplemente, debe partir ahora. Lucas Cepeda tiene categoría internacional y Colo Colo le empieza a quedar chico. Es por eso que desde Italia y Argentina vinieron a tentarlo en el mercado de invierno. Ahora, se espera que vuelva a despertar interés.

Cepeda termina contrato en diciembre de 2026 y fue fichado por Colo Colo el 9 de febrero de 2024, siendo una de las mejores inversiones albas de este último tiempo.

Publicidad

Publicidad

Cepeda: el mejor de Colo Colo | Photosport

Vicente Pizarro

Otro de gran temporada es el Vicho. En Blanco y Negro se abrieron a la venta del volante y ya se han generado contactos con el fútbol brasileño y con algunos clubes de Europa.

Vicente Pizarro tiene contrato hasta 2027 y sería una gran opción de venta, sobre todo por la gran valorización que ha tenido en este último tiempo.

Publicidad

Publicidad

Vicente Pizarro tuvo una temporada de oro | Photosport

Alan Saldivia

Un error administrativo impidió que Alan Saldivia partiera a la MLS anteriormente. Sin embargo, el charrúa es uno de los que seguramente se irá de Macul en la intertemporada.

Probablemente, el uruguayo sea uno de los más propensos a salir del club. Pero, y siempre hay un “pero”, la poca continuidad y sus lesiones, pueden tener al defensa apernado al Monumental, ya que tiene contrato hasta fines de 2026.

Publicidad

Publicidad

En medio de lesiones y una baja considerable, Saldivia busca salida | Photosport