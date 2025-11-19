La lesión que complica por completo a Colo Colo para el final de la Liga de Primera

Un partido clave tiene agendado Colo Colo para este domingo, cuando reciba a Unión La Calera en el estadio Monumental por la Liga de Primera.

Para los albos el duelo ante los caleranos es fundamental, debido a que tiene que ganar para seguir con aspiraciones de clasificar a la Copa Sudamericana.

El equipo de Fernando Ortiz se ubica en la octava posición de la tabla, a dos unidades de Audax Italiano, por ahora afuera de cupos para el torneo continental.

Francisco Marchant se resiente y complica a Colo Colo

Otro de los temas a los que no le puede perder la mirada en cuadro albo es a los minutos Sub 21, los que aún no completa Colo Colo.

La idea de Ortiz y su staff técnico era recuperar a Francisco Marchant, quien se lesionó tras el Mundial Sub 20, para que aportara en la cancha y en el minutos de juveniles, sin embargo, en Dale Albo contaron que se volvió a resentir físicamente.

Francisco Marchant sufrió otro problema físico. Foto: Andres Pina/Photosport

“El canterano sufrió molestias en el entrenamiento, por lo que se cree que no podrá llegar en buenas condiciones al compromiso ante los caleranos. De esta manera, es muy probable que quien aporta en los minutos Sub 21 quede al margen de dicho compromiso y se deberá seguir preparando para lo que serán las últimas fechas de la Liga de Primera”, contó el citado medio.

“Con miras al compromiso frente a Unión La Calera, y en caso de no poder contar con Marchant, Fernando Ortiz deberá recurrir a otro juvenil con el objetivo de sumar los minutos que aún le restan para poder cumplir con el minutaje requerido por la ANFP”, agregó.

El Tano Ortiz suma problemas de cara al partido clave ante Unión La Calera en el Monumental.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Unión La Calera?

Colo Colo volverá a jugar de manera oficial el próximo domingo 23 de noviembre, cuando desde las 20:30 horas reciba a Unión La Calera en el Monumental.

