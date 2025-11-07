Fernando Ortiz entregó una importante noticia para Colo Colo y los hinchas del Popular. Es que uno de sus jugadores más queridos podría retornar antes de lo imaginado y para partidos claves del cierre de temporada.

Así lo confirmó el propio DT en la previa al encuentro ante Unión Española. Esto tiene relación con Francisco Marchant y que ha estado ausente del primer equipo por un esguince medial de la rodilla derecha. Esto se reportó tras el Mundial Sub 20 por lo que no ha podido sumar minutos en el Cacique en la recta final del torneo.

Sin embargo, el “Tano” ahora reveló este viernes que su retorno podría ser para los últimos partidos del 20205. “Panchito está muy bien. Hablé con el doctor, y estaba presente. Las ganas que tiene de volver a entrenar son demasiados”, aseguró el estratega albo.

¿Cuándo vuelve a jugar Francisco Marchant?

Francisco Marchant se transformó en una de las nuevas variantes en el ataque de Colo Colo y por su rendimiento se transformó en uno de los más queridos por los hinchas. Lo que hasta se reflejó en los partidos que disputó la Roja Sub 20 donde fue uno de los más ovacionados cada vez que ingresó a la cancha.

Francisco Marchant podría volver a jugar en la recta final de la Liga de Primera

Por lo mismo, Ortiz espera su retorno en los partidos de definición que se le avecinan al Popular. “Lamentablemente solo lo pude ver en selección, pero es joven y se va a recuperar. Ojalá lo podamos tener ya para las últimas dos fechas. Ahora con la opinión de doctor podría cambiar. Pero esperemos tenerlo ya en las canchas”, complementó Ortiz sobre el futuro de Marchant.

Incluso comentó la istuación del otro sub 20 que estambién terminó lesionado el Mundial. Esto trata de Nicolás Suárez que sufrió una luxación de hombro y no podrá volver hasta el 2026. “Nico también estaba, y quiere volver a entrenar. Pero por su lesión ya está descartado hasta el próximo año”, aseguró.

Así las cosas, el regreso de Francisco Marchant podría estar disponible en las últimas dos fechas. Según el calendario esto sería frente a Cobresal el 30 de noviembre y ante Audax Italiano el 7 de diciembre. Este último encuentro será en el Estadio Monumental y podría ser determinante para meterse en copas internacionales para el 2026.

¿Cómo va Colo Colo en la Liga de Primera?

Colo Colo hasta el momento está ubicado en la octava posición de la Liga de Primera con 38 puntos en 26 partidos disputados. El Cacique queda a cinco unidades para clasificar a Copa Sudamericana. Por lo que se hace fundamental sumar en las próximas cuatro fechas que quedan en disputa por el torneo nacional.