Luego de su triunfazo ante Unión La Calera, Colo Colo no sólo celebró la obtención de los tres puntos. Esta semana, Francisco Marchant regresó a las prácticas después de la lesión que lo mantuvo al margen en las fechas pasadas y muchos esperaban verlo en el choque con Cobresal.

Sin embargo, sorpresa causo durante la noche del jueves que su nombre no apareciera en la nómina para la “final” por la clasificación a Copa Sudamericana con los Mineros. Sin embargo, había una razón y era el ponerlo a prueba antes de sumarse de lleno al plantel de honor.

Este viernes el extremo volvió a las canchas siendo titular en la proyección del Cacique, que enfrentaba a Santiago Wanderers en la semifinal del torneo. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba ya que no pudo reencontrarse con el gol y quedaron eliminados.

Francisco Marchant vuelve pero Colo Colo queda eliminado del torneo de proyección

El retorno de Francisco Marchant a las canchas se vio empañado por la eliminación de Colo Colo del torneo de proyección. Con el extremo como titular, el Cacique cayó por 3 a 1 ante los Ruleteros y se despidió del certamen donde eran claros favoritos.

Francisco Marchant volvió a las canchas siendo titular en la proyección de Colo Colo. Foto: Colo Colo.

Luego de haber vuelto del Mundial Sub 20 con la selección chilena con una lesión que lo obligó a pasar por el quirófano, la joyita alba por fin volvió a las canchas. La idea de que lo hiciera lejos del primer equipo era que tomara ritmo y así poder sumarse con todo para la última fecha de la Liga de Primera.

Volviendo al duelo por el torneo de proyección, Colo Colo no pudo con Santiago Wanderers y dijo adiós en semifinales. El único gol del Cacique lo anotó Yastin Cuevas, mientras que para los Caturros anotaron Alexander Dubó, Vicente Vargas y Cristóbal Ponce.

Esto es una buena noticia para Fernando Ortiz, quien ha dejado más que claro que quiere usar a los juveniles y esperaba contar con Francisco Marchant. No obstante, recién esta semana pudo entrenar bajo sus órdenes por lo que será cosa de tiempo el verlo en la cancha una vez más.

Quedará esperar para ver si es que con su actuación esta mañana le alcanza para tener el ritmo suficiente y así ser opción para la última fecha. Dependiendo de lo que pase con Cobresal, el Eterno Campeón podría ir a jugar una nueva final por la clasificación a Copa Sudamericana con Audax Italiano y tener a su joyita sin duda sería de gran ayuda.

Francisco Marchant está de vuelta después de su lesión y en Colo Colo celebran poder recuperar a uno de sus proyectos más prometedores. El Cacique ahora se enfoca en volver con los tres puntos desde el norte para así enfrentar más tranquilo el cierre de la Liga de Primera.

¿Cuáles son los números de Francisco Marchant esta temporada?

Hasta antes de su lesión, Francisco Marchant logró disputar un total de 15 partidos oficiales con Colo Colo en el 2025. En ellos ha aportado con 1 gol y 4 asistencias en los 640 minutos que alcanza dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Francisco Marchant mirará de lejos el próximo partido de Colo Colo en la Liga de Primera. El Cacique visita a Cobresal este viernes 28 de noviembre a partir de las 18:30 horas.

