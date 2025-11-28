Colo Colo está viviendo un cierre de temporada de infarto y en el que tiene sólo una opción para salvar el centenario. El Cacique está peleando por entrar a la Copa Sudamericana 2026 y este viernes tiene un duelo clave, en el que tiene varios jugadores en capilla.

Para el choque con Cobresal, el Eterno Campeón tendrá que tener mucho cuidado con las tarjetas amarillas. Esto, ya que tiene a cuatro figuras en riesgo de perderse la última fecha ante Audax Italiano, otro rival directo rumbo al torneo internacional.

Las cosas son preocupantes, ya que todos los involucrados han sido titulares con Fernando Ortiz. El Tano tendrá que definir si es que les da minutos igual para finalizar la tarea esta tarde o cuidarlos para el cierre del torneo.

Cuatro figuras de Colo Colo en capilla para el duelo con Audax Italiano

Colo Colo deberá tener mucho cuidado con las tarjetas amarillas ante Cobresal. El Cacique tiene a cuatro titulares en capilla pensando en la última fecha con Audax Italiano, a la que podría llegar aún peleando la clasificación a la Copa Sudamericana.

Javier Correa puede ser baja en Colo Colo para la última fecha. Foto: Photosport.

El primero y quizás más importante es Javier Correa. El goleador y figura de esta temporada acumula 7 cartulinas, por lo que podría quedar afuera del choque con los Itálicos si es amonestado esta tarde.

El otro en la lista es Mauricio Isla, quien ha sido una pieza fija para Fernando Ortiz. El Huaso tiene 4 amarillas y, de sumar una más, también se perderá el duelo con Audax Italiano.

A ellos se suma Tomás Alarcón, quien dejó sentado a Arturo Vidal y se ganó su lugar como titular. El mediocampista puede ser baja frente a los Itálicos por sus 4 tarjetas, lo que sería un golpe importante para el esquema de Colo Colo.

El último jugador en capilla es Jonathan Villagra, quien vuelve a las citaciones tras su expulsión contra Unión Española. Pese a esto, todavía acumula 4 amarillas, lo que podría marginarlo y adelantar su cierre de temporada.

Colo Colo ruega para que ninguno de sus jugadores en capilla reciba una tarjeta amarilla ante Cobresal. El Cacique puede tener bajas importantes en medio de la lucha por clasificar a la Copa Sudamericana.

¿A qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo tendrá que cuidarse de las tarjetas amarillas en su importante desafío ante Cobresal. El Cacique visita a los Mineros buscando dar un paso clave a la Copa Sudamericana este viernes 28 de noviembre desde las 18:30 horas.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones 2025

