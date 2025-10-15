Los problemas no sueltan a Colo Colo en el año de su centenario. El Cacique no para de sufrir dolores de cabeza con el mal juego, los resultados y las lesiones, a las que ahora se suma Francisco Marchant.

El joven extremo se encontraba disputando el Mundial Sub 20 con la selección chilena y esta martes se integró a los trabajos con Fernando Ortiz. Sin embargo, el canterano no pudo terminar la práctica luego de presentar molestias en su rodilla.

De inmediato el club lo mandó a realizarse exámenes y este miércoles se conocieron los resultados, los que no son nada alentadores. Y es que el jugador se mantendrá afuera prácticamente todo lo que queda de temporada para el Cacique.

Francisco Marchant es baja en Colo Colo por casi todo lo que queda de 2025

Para mala suerte de Colo Colo, Fernando Ortiz no podrá contar con Francisco Marchant para el duelo ante Coquimbo Unido y, muy probablemente, por todo el año. La joven promesa alba sufrió una lesión de gravedad que lo mantendrá lejos de las canchas por un largo tiempo.

Francisco Marchant sufrió una grave lesión y se pierde casi todo lo que queda de temporada con Colo Colo. Foto: Photosport.

Así lo reveló el periodista Christopher Brandt, quien en Sportscenter de ESPN detalló la situación del extremo. “Se realizó exámenes médicos y el diagnóstico no es bueno“, comenzó señalando.

Fue tras ello que el reportero explicó la larga recuperación que se le viene a Francisco Marchant. “Va a estar cerca de cuatro a seis semanas fuera de las canchas porque es un esguince grado 2 de rodilla“.

Esto es un enorme problema para Fernando Ortiz, quien lo estaba esperando para verlo en acción luego del Mundial Sub 20. Ahora, descartado para casi todo lo que resta de temporada, tendrá que buscar variantes en otros jugadores para no sentir tanto su ausencia.

Considerando los plazos que se entregaron, la joya alba podría volver recién en la quincena de noviembre, previo al partido con Unión La Calera. Si no es así, deberá rogar para llegar a la penúltima fecha ante Cobresal o la última frente a Audax Italiano.

Francisco Marchant le suma más problemas a un Colo Colo que no puede respirar tranquilo en 2025. El Cacique ruega para que su recuperación sea rápida y así pueda estar para el cierre de la campaña, donde se jugarán la clasificación a copas internacionales.

¿Cuáles son los números de Francisco Marchant esta temporada?

Previo al duelo con Coquimbo Unido, Francisco Marchant ha logrado disputar 15 partidos oficiales en total con Colo Colo en la temporada 2025. En ellos ha aportado con 1 gol y 4 asistencias en los 640 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Sin Francisco Marchant, Colo Colo tendrá que mover el tablero para lo que será la visita a Coquimbo Unido. El Cacique buscará bajar al líder en casa este domingo 19 de octubre a partir de las 12:30 horas.

