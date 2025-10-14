Como si lo mal que lo han pasado esta temporada no fuera suficiente, Arturo Vidal le da un nuevo dolor de cabeza a Colo Colo. Justo a días de haber renovado su contrato de forma automática, el volante ha dejado en duda su continuidad mientras aparece en inesperados negocios.

Uno de ellos es la Kings League, torneo de fútbol impulsado por streamers y que llega a Sudamérica con un Mundial a disputarse en Brasil a comienzos del 2026. El bicampeón de América fue anunciado como uno de los capitanes del equipo de Chile, algo que no cayó nada de bien en la dirigencia.

Pero más allá de las opiniones del volante o los altos mandos, son sus compañeros quienes quedan en medio de la pelea. Es por ello que este martes desde el plantel sacaron la voz para abordar lo que está pasando con quien hoy es uno de sus capitanes.

Plantel de Colo Colo ni ahí con lo que haga Arturo Vidal fuera de la cancha

En el camarín de Colo Colo prefieren hacerle el quite a las polémicas y dejan a Arturo Vidal solucionando solo sus problemas. Así por lo menos quedó claro este martes en el Estadio Monumental, donde se refirieron al nuevo cacho que generó el volante.

Marcos Bolados le hizo el quite a la situación de Arturo Vidal y Colo Colo por la Kings League. Foto: Photosport.

Fue Marcos Bolados quien atendió a los medios de comunicación en la Ruca esta tarde. El delantero fue consultado por el anuncio que hizo la Kings League con su compañero en medio, a lo que respondió con sorpresa: “¿Qué es eso?“.

El artillero remarcó que al plantel poco le tiene que importar lo que haga Vidal en su vida privada y más con negocios. “Lo de Arturo yo creo que es un tema de él, no sé mucho de eso la verdad. Si es un tema de él, es de él“.

Aunque más allá de que se desmarquen, lo cierto es que esto puede afectar de lleno a Colo Colo. El King tendría que participar en la pretemporada, la que se llevará a cabo en las semanas de enero en que se realice el torneo en Brasil, lo que lo obligaría a perderse las prácticas.

Será decisión de la dirigencia lo que vaya a pasar con el mediocampista. Ya hace unos días aseguró que su futuro en el club no está claro y desde Blanco y Negro le advirtieron que debe respetar su contrato.

Arturo Vidal y Colo Colo están en una discusión por una Kings League que le está complicado todo cuando aún ni arranca la pretemporada 2026. El volante deberá aclarar sus cosas antes de dar una respuesta y así olvidar un problema en el que se metió solo.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal esta temporada?

Previo al duelo con Coquimbo Unido, Arturo Vidal ha logrado participar en 23 partidos oficiales en total con Colo Colo en la temporada 2025. 3 goles, 1 asistencia y 1.582 minutos son su saldo hasta ahora.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo evita meterse en los problemas de Arturo Vidal y sólo piensa en sumar de a tres ante el líder Coquimbo Unido. El Cacique y el Pirata se enfrentan este domingo 19 de octubre desde las 12:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

