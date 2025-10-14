Una de las renovaciones que generó más polémica al comienzo de la temporada fue la de Marcos Bolados. El delantero no había destacado en la última campaña pero sus goles en la recta final parecieron ser suficientes para que la dirigencia de Colo Colo extendiera su vínculo.

La decisión generó una serie de críticas de parte de los hinchas y las cosas han aumentado con el pasar del 2025, donde Jorge Almirón le quitó mucho terreno. Ahora, con Fernando Ortiz, tuvo una buena presentación como 9 ante Deportes Iquique, lo que lo ilusiona con ser más protagonista.

Eso sí, el atacante no le hace el quite a su complicado arranque de campaña y asume que no ha sido un año como el que esperaba. Aunque tiene claro que, más que lamentarse, debe hacer lo posible por demostrar que aún puede ser aporte.

Marcos Bolados asume su bajón en 2025 con Colo Colo

Marcos Bolado reconoció que no ha sido un buen 2025 ni para Colo Colo ni en lo individual. El delantero habló en conferencia de prensa este martes y se refirió a la temporada que ha realizado, la que no lo tiene conforme.

Marcos Bolados le puso el pecho a las críticas por su rendimiento esta temporada en Colo Colo. Foto: Photosport.

“En lo personal siempre uno entrena para jugar, siempre uno entrena. Si te toca afuera uno entrena para poder ser titular, entrena si te toca afuera entrar y hacerlo bien. Tratar de quedarte adentro“, comenzó señalando.

Marcos Bolados enfatizó en que no es fácil la presión de jugar en Colo Colo, pero insistió en que no hay otra solución más que trabajar. “Yo creo que la competencia es fuerte, tienes que estar fuerte acá. Entonces no hay que bajar los brazos. Hay que seguir entrenando que es lo único que te va a dar para poder jugar“.

Pero el delantero no se quedó ahí y reconoció que el físico lo complicó, pero no es una excusa. “Tuve mis lesiones al principio pero encuentro que ya pasó, ya no puedo volver atrás, pero hay que seguir entrenando hasta que se te da la oportunidad y que te puedan considerar más“.

Finalmente, adelantó lo que será la visita a Coquimbo Unido. “Encuentro que hemos entrenado súper bien, encuentro que la confianza está los jugadores, mis compañeros, estamos todos con confianza, motivados para este fin de semana“.

Marcos Bolados le pone el pecho a las balas y asume su bajón en Colo Colo en la temporada 2025. No obstante, el artillero deja en claro que no hay nada más que hacer que no sea entrenar para mejorar.

¿Cuáles son los números de Marcos Bolados esta temporada?

Con su actuación ante Deportes Iquique, Marcos Bolados llegó a los 19 partidos oficiales en total con Colo Colo en la temporada 2025. En ellos ha aportado con 3 goles y 1 asistencia en los 757 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Marcos Bolados pelea por un lugar en Colo Colo de cara a un choque vital para seguir soñando con copas internacionales. Este domingo 19 de octubre a partir de las 12:30 horas el Cacique visita al líder Coquimbo Unido.

