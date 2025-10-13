Colo Colo está a nada de comenzar una recta final en la que está obligado a ganar si quiere soñar con copas internacionales. El Cacique visita a Coquimbo Unido obligado a sumar de a tres para escalar en la tabla de posiciones y, para hacerlo, tiene importantes regresos.
El Eterno Campeón no sólo podrá contar con los jugadores que estuvieron con la selección chilena ante Perú y el Mundial Sub 20. Además está la vuelta de jugadores lesionados y una enorme sorpresa con uno de los que incluso pasó por el quirófano.
En su arribo al Cacique, Fernando Ortiz hizo un análisis físico de los jugadores y hubo una dupla que debió someterse a intervenciones por molestias que arrastraban. Y una de ellos está listo para poder decir presente ante los Piratas.
Alan Saldivia listo para volver a jugar por Colo Colo
Colo Colo no sólo celebra las vueltas de Javier Correa y Fernando De Paul para el importante duelo ante Coquimbo Unido. Alan Saldivia se suma inesperadamente a la lista de altas y prepara su retorno a las canchas.
Alan Saldivia ya está a disposición en Colo Colo luego de un mes lejos de las canchas. Foto: Photosport.
El defensor había estado complicado esta temporada por una pubalgia que no le dio respiro. Fernando Ortiz llegó y lo mandó a cirugía para que lo solucionara de una vez por todas pensando en la recta final.
Desde entonces el zaguero se mantuvo sin ver acción, incluso con rumores de una salida a Vasco da Gama del Brasileirao y el Houston Dynamo de la MLS. No obstante, ahora su foco estará en ayudar a Colo Colo a terminar el centenario de la mejor forma.
Fue el periodista Cristián Alvarado quien en Los Tenores de Radio ADN confirmó que Alan Saldivia entrenó con normalidad este lunes. Con ello, sólo le resta tomar ritmo físico para pelear una camiseta de titular con un Fernando Ortiz que todavía no lo ha visto en acción.
Su retorno es un respiro para el técnico, quien le dio opciones a figuras en ese puesto como Bruno y Daniel Gutiérrez, pero ninguno dio el ancho. Emiliano Amor y Sebastián Vegas se han peleado por ser los acompañantes de Jonathan Villagra, por lo que ahora quedará esperar ver si el uruguayo les gana el lugar a ambos.
Alan Saldivia regresa a Colo Colo para afrontar una recta final en donde no sirve otra cosa que no sea ganar. El Cacique recupera a uno de sus defensores estelares y ahora sólo piensa en sumar de a tres para escalar en la tabla.
¿Cuáles son los números de Alan Saldivia esta temporada?
Previo al duelo con Coquimbo Unido, Alan Saldivia ha logrado disputar 29 partidos oficiales en total con Colo Colo en la temporada 2025. En ellos ha aportado con 1 asistencia en los 2.496 minutos que acumula dentro del campo de juego.
¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?
Con Alan Saldivia como una de sus novedades, Colo Colo entrena para visitar a Coquimbo Unido. El Cacique se verá las caras con el Pirata el próximo domingo 19 de octubre desde las 12:30 horas.