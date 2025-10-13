Colo Colo no lo ha pasado nada de bien y, tras el fracaso que ha sido el centenario del plantel masculino, se prepara para una poda. Son varios los nombres que saldrán del Cacique, pero también se piensa en refuerzos y hay uno que comienza a probarse la camiseta.

Si bien todavía faltan algunos meses para que comience el mercado de fichajes, en el Estadio Monumental no pierden el tiempo y negocian con una nueva figura. Una que llegará en una movida que incluso puede darse como trueque.

Uno de los jugadores más cuestionados de esta temporada arma sus maletas para permitir el arribo de una figura desde Argentina. Eso no es todo ya que Fernando Ortiz lo conoce luego de haberlo dirigido en México y puede sacar todo su potencial.

Diego Valdés se acerca a Colo Colo para reemplazar a Claudio Aquino

Colo Colo puede dar una de las grandes sorpresas del mercado de fichajes para la temporada 2026 con Diego Valdés. El mediocampista ha sido el deseo del Cacique desde hace un tiempo y ahora tiene la excusa perfecta para ir a buscarlo.

Diego Valdés se acerca a Colo Colo para el 2026. Foto: Photosport.

Fue el periodista Cristián Alvarado quien en Los Tenores de Radio ADN destapó las negociaciones. “Este es un nombre que hace rato viene sonando y que hoy toma mayor fuerza. No digo que vaya a llegar, pero comienzan los primeros sondeos. Seduce muchísimo, también lo conoce Fernando Ortiz”, comenzó señalando.

“Colo Colo lo quiere la próxima temporada para ser el enganche: Diego Valdés. Hoy está en Vélez, jugó poco por una lesión, pero es un nombre que toma fuerza en el Estadio Monumental“, añadió.

El mediocampista cerró su ciclo en el América de México, donde coincidió con Fernando Ortiz, para jugar en el cuadro trasandino. No obstante, una lesión le ha impedido mostrarse y todo indica de que buscará salir a fin de año. “Asoma con muchas posibilidades de llegar a Colo Colo“, remarcó el reportero.

Lo que más llama la atención es que, más allá del dinero, en el Cacique piensan en un trueque con uno de los cuestionados. “Hay un jugador que no ha respondido, que viene de Vélez y está con guiños, que es Claudio Aquino. Podría estar dentro de la negociación“, sentenció.

Quedará esperar para ver si es que las cosas avanzan bien de aquí al año que viene. El Eterno Campeón quiere asegurar una copa internacional para justificar inversiones y, de paso, mantener al DT que llegó a ayudarlos en la recta final de la presente temporada.

Diego Valdés asoma con fuerza como una carta para reforzar a Colo Colo en el 2026. El Cacique puede tener un nuevo 10 ante el pobre rendimiento de Claudio Aquino y así limpiar un camarín que pide cambios hace rato.

¿Cuáles son los números de Diego Valdés en Vélez?

En su paso por Vélez Sarsfield, Diego Valdés ha logrado disputar 5 partidos oficiales en total hasta ahora. En ellos ha aportado con 1 gol y no tiene asistencias en los 82 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Mientras negocia el fichaje de Diego Valdés, Colo Colo se prepara para lo que será un duelo vital en su lucha por copas internacionales. El Cacique visita a Coquimbo Unido buscando tres puntos de oro este domingo 19 de octubre a partir de las 12:30 horas.