El duelo entre Colo Colo y Cobresal por la fecha 22 del torneo Sub 20 terminó en un escándalo. Los albos se impusieron por 2-1 con goles de Manley Clerveaux y Milovan Velásquez, pero el delantero se restó de una entrevista postpartido después de recibir insultos racistas.

Al término de la transmisión del partido en Colo Colo TV, el relator y comentarista expresaron: “Manley Clerveaux no va a participar de la entrevista porque hubo insultos de la barra de Cobresal hacia él. Prefirió no hablar porque tiene que venir a hacer las declaraciones muy cerca de la barra rival“.

Desde Cobresal tuvieron que salir a dar explicaciones. “El club manifiesta su total rechazo a cualquier conducta que vulnere la dignidad de las personas, y reitera que todo hecho de esta naturaleza debe ser investigado con responsabilidad y objetividad“, dijeron en redes sociales.

Y ahora fue el turno de que los albos emitieran declaraciones oficiales. En la cuenta del Fútbol Joven, dijeron: “En relación con el comunicado emitido por Cobresal, Colo Colo agradece el apoyo y se suma al rechazo público a todo tipo de conducta que vulnere la dignidad de las personas“.

“Junto con ello, aclaramos que la situación de referencia se produjo desde el público presente en el partido entre ambos equipos en su categoría Sub 20, mientras la delegación deportiva de Cobresal mantuvo absoluto respeto con todos los involucrados y ofreció disculpas a través de su cuerpo técnico y jugadores“, agregaron desde el Monumental.

Por último, declararon: “Entendemos el Fútbol Joven como una oportunidad para generar espacios de respeto, donde primen los valores deportivos en el contexto de una competencia sana y formadora“.