Un hecho bastante desafortunado fue el que recibió Manley Clerveaux, delantero de Colo Colo, en el torneo Proyección, al recibir insultos racistas por parte de algunas personas de la hinchada de Cobresal.

Esto provocó que evitara dar declaraciones a la transmisión oficial del encuentro. “Prefirió no hablar porque tiene que hacer las declaraciones muy cerca de la barra de Cobresal. Es una actitud que debemos condenar”, señalaron en Colo Colo TV.

Con el pasar de las horas, usó sus redes sociales para hacer un pequeño descargo. Lejos de entrar en la polémica de lo que le le dijeron en el Monumental, se aferró a un asunto religioso.

“Con Dios“, fue el comentario que posteó con fotos de ese partido, encontrando un cariño bastante grande por parte de sus seguidores, que lo alentaron a seguir adelante.

El mensaje de Manley Clerveaux en sus redes

El cariño recibido por Manley Clerveaux

Los fanáticos le señalaron que era una súper estrella, le mostraron la bandera de Haití por su nacionalidad y señalaron que lo sufrido no debe afectarle, pues habla mal de los rivales.

Publicidad

Publicidad

“Los que gritan en contra ti hablan desde su rabia y pena sobre ellos. Es porque brillas mucho, eres un gran jugador y tienes un buen futuro”, le destacaron al delantero de 19 años.

ver también La reacción de Manley Clerveaux tras sufrir acto racista en partido de Colo Colo

Manley se centrará esta semana en ganarse un puesto en el equipo de Colo Colo que disputará su duelo ante Coquimbo Unido, en la reanudación del torneo nacional.

Recordar que en el último duelo, ante Iquique, tuvo la chance de debutar en el campeonato al ingresar en los últimos minutos ante Iquique, lo que demuestra que Fernando Ortiz confía en sus condiciones.

Publicidad