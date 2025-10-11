La reacción de Manley Clerveaux tras sufrir acto racista en partido de Colo Colo

Manley Clerveaux se transformó en la figura del triunfo de Colo Colo en el fútbol joven. El delantero haitiano marcó en el triunfo por 2-1 sobre Cobresal en duelo disputado en el Estadio Monumental.

Sin embargo, la jornada terminó abruptamente para el delantero ya que sufrió un repudiable acto racista en la cancha 2 del recinto de Pedreros. Esto porque parcialidad del cuadro minero lo insultó en reiteradas ocasiones mientras disputaba su respectivo partido.

Lo que finalmente provocó que el jugador no decidiera hablar post partido, afectado notoriamente por lo ocurrido. “Prefirió no hablar porque tiene que hacer las declaraciones muy cerca de la barra de Cobresal. Es una actitud que debemos condenar”, lamentaron en la transmisión de Colo Colo.

Situación que desató el repudio total en redes ya que esto se registra en el fútbol formativo y prácticamente los únicos hinchas son los padres de los jugadores que asisten cada fin de semana.

La reacción de Manley Clerveaux a insultos racistas

Pese a lo ocurrido, el delantero haitiano recibió el premio al mejor jugador del partido y recibió el cariño de los hinchas albos que hace rato piden su titularidad en el primer equipo.

A su vez, Manley Clerveaux replicó los mensajes de apoyo que recibió en su cuenta de instagram. Entre ellos, el que más destacó fue el de uno de sus más cercanos con una potente reflexión sobre los insultos racistas que sufrió.

“Con todo y contra todo. Paso a paso”, fue el mensaje que reposteó Manley dejando en claro que este repudiable hecho no debe repetirse en el fútbol chileno y que no impedirá su progreso profesional.