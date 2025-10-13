Colo Colo vuelve a la cancha este domingo tras el largo receso, porque se medirá ante el líder Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la Liga de Primera.

Para el equipo de Fernando Ortiz el cierre del torneo es fundamental, ya que por ahora está en el octavo lugar de la tabla de posiciones, por ende, afuera de los puestos de clasificación a torneos internacionales para 2026.

El objetivo del Cacique es entrar a la Copa Libertadores, o en su defecto a la Copa Sudamericana, lo que por ahora no está consiguiendo y saca cuentas para lograrlo.

ver también La frase de figura de Colo Colo que te hará poner la piel de gallina por la Libertadores: “En este…”

Deportes Limache, el equipo al que apunta Colo Colo para su clasificación copera

Los primeros siete equipos de la tabla de posiciones clasifican a torneos internacional, además, el campeón de la Copa Chile accede a la fase previa de la Copa Libertadores. Colo Colo saca todas las cuentas posibles.

La final del segundo certamen en importancia en el país la jugarán Huachipato y Deportes Limache, quienes además del título buscan un cupo para el torneo continental de 2026.

El Cacique tiene a su favorito para la final de la Copa Chile, porque hinchará con todas sus fuerzas por Limache, aunque con un macabro trasfondo.

Publicidad

Publicidad

Deportes Limache clasificó a la final de la Copa Chile. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Si los limachinos ganan el certamen y luego bajan a Primera B, por ahora están en zona de descenso, habrá un cupo más vía tabla de posiciones para torneos internacionales y el octavo irá a la Sudamericana, justo el puesto en el que se encuentran los albos.

En resumen, a Colo Colo le conviene que Deportes Limache gane la Copa Chile y luego descienda, para que así corra la lista y existe un nuevo cupo internacional vía tabla de posiciones.

Publicidad

Publicidad

ver también Hinchas de Colo Colo explotan tras anuncio de Vidal en la Kings League: “Preocupado de cualquier cosa”

La tabla de posiciones de la Liga de Primera