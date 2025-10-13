La frase de figura de Colo Colo que te hará poner la piel de gallina por la Libertadores: “En este…”

La rama femenina de Colo Colo está sacando la cara por el club en el año del Centenario, porque clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores de América.

El cuadro dirigido por la brasileña Tatiele Silveira dio otra golpe en Buenos Aires y este domingo le ganó por 1-0 a Libertad con gol de Mary Valencia, para así meterse entre las mejores cuatro del certamen internacional.

Ahora las albas tendrán un duro compromiso en el paso por la final, porque chocarán este miércoles con las colombianas de Deportivo Cali, que tienen de dejar eliminadas a Sao Paulo.

La emoción de Dahiana Bogarín por las semifinales de Colo Colo

Una de las históricas jugadoras de Colo Colo es la defensora paraguaya Dahiana Bogarín, quien mostró toda su emoción por la campaña del cuadro chileno en la Copa Libertadores Femenina.

Para la guaraní, que llegó al cuadro albo en 2022, señaló que la tienda chilena hoy por hoy es lo más importante que tiene en su vida.

“Yo creo que ahora, en este momento que estoy viviendo, Colo Colo lo es todo para mí“, dijo sin dudarlo la paraguaya.

Colo Colo clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores Femenina. Foto: Conmebol

De cara a las semifinales, la defensora indicó que “estoy defendiendo muy bien el escudo y lo voy a seguir haciendo siempre“.

Colo Colo va por la final y sueña con ganar por segunda vez en su historia la Copa Libertadores Femenina.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina?

La semifinal de la Copa Libertadores Femenina entre Colo Colo y Deportivo Cali se jugará este miércoles 15 de octubre, a partir de las 16:00 horas en Buenos Aires.