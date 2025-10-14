La curiosa repasada del plantel de Colo Colo a Jorge Almirón: “Atacamos más”

Colo Colo entra en la recta final de la Liga de Primera y el único objetivo es buscar la clasificación a torneos internacionales. Ya sin opciones de ser campeón, al Cacique le queda solo la chance de ingresar a copas para volver a competir a nivel continental.

Con la llegada de Fernando Ortiz, las energías se renovaron y la última presentación ante Iquique marcó un gran cambio en comparación a lo que había ocurrido con Jorge Almirón. “Estamos recuperando la confianza y todos estamos motivados para jugar este fin de semana”, recalcó Marcos Bolados en conferencia este martes.

Por lo mismo, el plantel se juramenta lograr la hazaña en estas últimas siete fechas que restan de aquí a final de año. Y así lograr salvar el honor en una temporada para el olvido con abruptas eliminaciones en Copa Libertadores y Copa Chile.

El recado de Colo Colo a Jorge Almirón

Lo llamativo fue que el propio Marcos Bolados realizó una sorpresiva declaración sobre el cambio que ha tenido el plantel. La comparación tuvo directa relación entre lo que hace Fernando Ortiz y lo que se trabajó con Jorge Almirón.

Plantel de Colo Colo destacó a Ortiz por su verticalidad. Incluso por sobre lo que hacía Almirón

“El año pasado fue lindo, acordamos diez puntos y lo logramos. Como grupo nos encontrábamos muy bien”, indicó de entrada “Boladios”. Pero tras ello, apuntó a que ahora son más verticales que con el cuerpo técnico anterior.

“Nos gusta el nuevo sistema. Encuentro que podemos atacar más y hace rato no teníamos eso. Encuentro que tenemos mucha salida y eso se ve reflejado en el partido“, declaró el delantero. Lo que se cuadra con lo expuesto desde las esferas de ByN.

Es que en reiteradas ocasiones Aníbal Mosa ha apuntado a que hay una renovación total en las energías del plantel. A tal punto que hasta los jóvenes tienen más disposición por las oportunidades que pueden recibir.