Iván Morales se transformó en la gran figura de la fecha del fútbol argentino. El delantero nacional marcó el único tanto de Sarmiento contra River Plate y se anotó en el triunfo histórico en el Estadio Monumental.

El formado en Colo Colo aprovechó el error de Franco Armani y superó al portero campeón del Mundo. Lo que dio el batacazo de la jornada en Argentina. “La cancha estaba mojada, y como delantero fui al rebote. Menos mal se nos dio. El fútbol acá es muy duro y hay que meter con todo”, recalcó el delantero tras el pitazo final.

“Mis compañeros me decían que iba a hacer un gol, y por eso se los dediqué a ellos. Estos tres puntos nos dan respiro. Ahora soñamos en meternos en la próxima fase. Es un envión anímico para todo el club”, agregó Morales.

Es que el tanto del goleador nacional además desató una importante crisis en River, incluso los hinchas del “Millonario” criticaron duramente a sus jugadores. La sola anotación de Morales superó las 623 mil visualizaciones en X, por lo que se transformó en uno de los registros más vistos en los últimos días.

¿Iván Morales a Colo Colo?

El tema es que dicha anotación de inmediato despertó el recuerdo de los hinchas de Colo Colo que se quedaron con un sabor amargo por su abrupta salida en 2021. Incluso algunos hasta se la jugaron por Iván Morales para el próximo año y como reemplazante del cuestionado Salomón Rodríguez.

Ilusión que sigue vigente por los dichos del delantero sobre un posible regreso al club que lo formó. “Yo siempre voy a estar disponible para el club. Me encantaría volver, pero también es cierto que el club me tiene que necesitar y yo tengo que estar de la mejor forma, para darle lo que merece”, confesó Morales a AS Chile.

Incluso deslizó que por su familia también anhelan el regreso al Monumental donde ya sabe de salir campeón. “Si se da en el corto o en el largo plazo, voy a estar muy feliz y sería hermoso. Mi hijo ya está más grande, así que me gustaría que él también disfrute eso conmigo. Él siempre ha sido colocolino”, complementó.

El tema en cuestión será negociar su llegada ya que a finales del 2025 termina su vínculo con Sarmiento. Ahora según Transfermarkt su valor en el mercado es de 350 mil euros, mucho más bajo que los más de dos millones de dicha moneda que se gastó por Salomón Rodríguez. Por lo que la opción se deberá definir en los próximos días.