Este domingo en la Liga Profesional Argentina hubo un chileno protagonizando un verdadero golpe. Iván Morales fue el héroe de Sarmiento y marcó el gol del triunfo por la cuenta mínima ante River Plate.

En su visita al Más Monumental, el ex delantero de Colo Colo apareció para aprovechar un error y liquidar todo. Fue en los 30′ minutos cuando Franco Armani le dejó la pelota servida para que el Tanquecito le encajara un balón por las piernas y así anotar el 0 a 1. Uno que fue dedicado a una inesperada persona.

Y es que si bien el atacante recordó a su hijo, apuntó a otro hombre al momento de hablar de lo que fue la conquista. Aunque eso no fue todo, ya que valoró la importancia de los tres puntos ante uno de los gigantes al otro lado de la cordillera.

Iván Morales dedica su gol a River Plate a su compañero de concentración

La gran actuación que tuvo ante River Plate dejó a Iván Morales en las nubes. El delantero ha tenido una dura temporada con Sarmiento, pero igual se las arregló para marcar ante los Millonarios y así desatar una crisis en el gigante sudamericano.

Iván Morales le dio el triunfo a Sarmiento ante River Plate. Foto: Sarmiento.

Tras el partido, el atacante conversó con TNT Sports Argentina y sorprendió a todos con la persona a la que le dedicó su gol: su compañero Elián Giménez. “Yo concentro con él. Estuvimos hablando en la habitación antes del partido y él me dijo ‘vas a hacer un gol, lo vamos a ganar’, así que por eso se lo dediqué a él“, dijo.

Aunque Iván Morales no se olvidó de alguien muy importante. “Le mando un saludo a mi hijo, que está en Chile, y quizás debe estar viéndome, aunque ya es tarde y mañana tiene colegio. Decirle que lo amo mucho y que el gol es para él“.

El delantero también aprovechó de hablar de la importancia de sumar de a tres ante los Millonarios. “Nos da un respiro, porque veníamos haciendo buenos partidos y los dos últimos los perdimos por detalles. Todos sabemos la jerarquía que tiene River, y ganarle en esta cancha, me pone muy contento“.

Finalmente y en esa misma línea, el Tanquecito remarcó que no iba a ser fácil pero pudieron sacar la tarea. “Sabíamos que íbamos a sufrir, pero pudimos aguantar el resultado y nos vamos con los tres puntos“.

Iván Morales festeja con todo y de una forma inesperada su golazo a River Plate en Argentina. El delantero levantar a su equipo en un momento clave para poder cerrar de la mejor forma la temporada.

¿Cuáles son los números de Iván Morales esta temporada?

Con su actuación ante River Plate, Iván Morales llegó a los 26 partidos oficiales en total con Sarmiento en la temporada 2025. En ellos ha aportado con 3 goles y 1 asistencia en los 1.804 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuál es el próximo partido de Sarmiento?

Iván Morales y Sarmiento ahora ponen la mira en lo que será la próxima fecha de la Liga Profesional Argentina. El día domingo 19 de octubre a partir de las 15:00 horas el elenco del chileno recibe a Vélez Sarsfield de Diego Valdés y Claudio Baeza.