El delantero chileno Iván Morales vive sus últimos meses como jugador en Sarmiento de Junín, pues en diciembre finaliza su contrato con el cuadro argentino, pero quiere demostrar que está en nivel para continuar en el exterior, o incluso volver a Colo Colo como es su deseo.

Una prueba contundente de aquello la dio en el cierre de la quinta jornada del Torneo de Clausura 2025 en Argentina, donde el equipo del nacional recibía a Atlético Tucumán, donde en la primera jugada del encuentro mostró su talento. Aunque no todo fue felicidad.

Insólito momento vive Iván Morales en Sarmiento

Se cumplían los cinco minutos del primer tiempo y tras un lateral ofensivo para su equipo, el “Tanquecito” arrancó por el sector derecho y a pura potencia con velocidad dejó en el camino a tres jugadores rivales más el arquero, a quien le picó la pelota por sobre su humanidad.

Iba a ser uno de los mejores goles en la carrera de Iván Morales, y camino a ser el mejor de la fecha en Argentina. Sin embargo, cuando el balón estaba por cruzar la línea, apareció su compañero de ataque uruguayo Joaquín Ardaiz para echar a perder la obra.

El delantero oriental introdujo finalmente la pelota al fondo de la red para marcar el primer gol, quitándole al chileno su primer gol en el torneo. De hecho, anotó un doblete a los 45′ pero no fue suficiente, pues Sarmiento al final empató con los tucumanos por 2-2, con goles de Mateo Coronel (87′) y Carlos Auzqui (90′).

Los números del ex Colo Colo en Argentina

Iván Morales llegó al cuadro de Junín en enero del 2024, luego de un paso olvidable por Cruz Azul. Si bien recibió críticas, comenzó a ser regularmente titular y a sumar importantes minutos en su equipo. Pese a ello, los goles son contados.

En 50 duelos que disputó con Sarmiento, con 3.263 minutos en cancha, el chileno registra cuatro goles y dos asistencias, además de recibir seis tarjetas amarillas. Tiene contrato con este club argentino hasta el fin del presente Clausura. ¿Volverá a Colo Colo en 2026?