Boxeo

Anthony Joshua se retira del boxeo tras fatal accidente: “Es algo que nos alegra”

Anthony Joshua no seguirá peleando tras el grave accidente automovilístico en que se vio involucrado y que le costó la vida a dos amigos.

Por Sebastián Amar

El ex campeón mundial pesado Anthony Joshua estaría considerando seriamente retirarse del boxeo tras verse involucrado en un trágico accidente automovilístico en Nigeria, que cobró la vida de sus dos mejores amigos.

La información fue entregada por Adedamola Joshua, tío del boxeador, al medio “The Punch”. “El mayor asunto aquí es que él ha dejado el boxeo. Es algo que nos alegra porque cada vez que peleaba en el ring, nosotros lo vivíamos emocionalmente”, dijo su familiar.

La estrella del boxeo también se ha comprometido a brindar apoyo de por vida a las familias de sus dos amigos cercanos, quienes murieron en el accidente automovilístico.

Anthony Joshua no lo ha confirmado

Si bien se le ha visto afectado al boxeador, no ha declarado por su propia persona que se retira de la disciplina, por lo que se mantiene en suspenso la decisión que podría tener para un futuro.

Cabe recordar que para este año Anthony Joshua tenía en carpeta importantes combates, con opciones de volver a pelear por títulos y protagonizar grandes eventos en la división pesada.

Cabe recordar que Joshua le había ganado recientemente a Jake Paul en lo que habría sido la “pelea del año” mediáticamente.

El británico había demostrado superioridad ampliamente y mandó al hospital al influencer en un K.O. cuando quedaban 1:40 minutos para el final del sexto asalto.

