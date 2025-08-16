Es tendencia:
Iván Morales revela sueño familiar que le gustaría cumplir junto a Colo Colo: “Sería hermoso”

El jugador nacional que se encuentra compitiendo por la Primera División Argentina habló de la posibilidad de regresar a los albos.

Por Andrea Petersen

El ex jugador de Colo Colo recordó su paso por los albos y habló de sus proyecciones.
El jugador chileno Iván Morales se encuentra actualmente disputando la primera división argentina en donde es parte de Sarmiento de Junín, equipo al que llegó en la temporada 2022 tras su paso por Cruz Azul de la liga mexicana.

El delantero de 26 años era una de las grandes figuras de Colo Colo, equipo con el que debutó en el profesionalismo en la temporada 2015 tras ser parte de sus juveniles desde que tenía 12 años, y con quienes 6 palmares, entre ellos la Copa Chile y el título del Campeonato Nacional.

En conversación con AS, el delantero se refirió a su presente y recordó su intenso paso por los albos, respondiendo a la pregunta sobre si le gustaría regresar en un futuro.

El deseo de Iván Morales con Colo Colo

Sobre si le gustaría regresar al equipo, Morales comentó que no cree que sea una posibilidad en el corto plazo, puntualizando que “yo siempre voy a estar disponible para el club. Me encantaría volver, pero también es cierto que el club me tiene que necesitar y yo tengo que estar de la mejor forma, para darle lo que merece”.

“Si se da en el corto o en el largo plazo, voy a estar muy feliz y sería hermoso. Mi hijo ya está más grande, así que me gustaría que él también disfrute eso conmigo. Él siempre ha sido colocolino”.

Esteban Pavez no está ni ahí con la tropa de haters que tiene en Colo Colo: “No me interesa…”

ver también

Esteban Pavez no está ni ahí con la tropa de haters que tiene en Colo Colo: “No me interesa…”

El jugador señaló que sigue en contacto con sus compañeros. “Soy muy hincha de Colo Colo y tengo compañeros que estimo un montón. Trato de hablar con ellos, siempre dándoles apoyo, porque es lo que el club se merece. No sé qué pasará adentro (por los malos resultados), pero siempre les deseo lo mejor”.

Señalando que él vivió en Casa Alba y se crió en Colo Colo. “Quiero demasiado al club, sobre todo a la gente que me conoce de muy chico. Lo bueno e importante es poder ir, mirarnos a los ojos y darnos un abrazo”.

Asimismo, comenta que entre los compañeros con que mantiene contacto se encuentran Daniel Gutiérrez y Esteban Pavez, siendo consultado por las críticas que recibe en capitán de Colo Colo.

“Siempre hablo con Esteban y le tiro buena onda. Sé cómo trabaja, lo que quiere a Colo Colo y entiende a la perfección lo que es el club. Sé que son momentos, pero él siempre entregará todo. No tengo dudas”.

