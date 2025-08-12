Un jugador de Colo Colo estaría evaluando su continuidad en el club debido a la escasa participación que ha tenido en lo que va de la temporada, panorama que podría repetirse en la segunda rueda y llevarlo a buscar nuevos rumbos para sumar más minutos en cancha.

Los albos vive tensos momentos en el Campeonato Nacional en donde actualmente se encuentra en el noveno lugar, lejos del puntero y de la opción de clasificar a los torneos internacionales.

En medio de este incierto presente, el club no sumó refuerzos esta temporada y si vivió las salidas de Brayan Cortés y Cristián Zavala. Pero distintas figuras del equipo siguen sonando con fuerza en otros clubes y ahora se reveló que podría sumarse otro más.

El jugador que podría dejar Colo Colo

El jugador de 22 años Daniel Gutiérrez debutó con el Cacique en el profesionalismo durante la temporada 2021, pero tras el paso de los ciclos no ha podido afianzarse en el cuadro albo y por lo mismo, según reporta AS, el jugador no está contento con su presente en el plantel.

AS reporta que el jugador sabe que debe seguir buscando trabajando para lograr un lugar en la escuadra titular que dirige Jorge Almirón, pero que “no está contento con su poco protagonismo”.

Agregando que de cara a la temporada 2026 no descarta dejar el equipo en busca de nuevos desafíos y la posibilidad de sumar más minutos.

Según recopila el medio, una fuente cercana al jugador señaló: “Él tiene mucha proyección, tiene mucho más para dar”.

En lo que va desde este año, Gutiérrez ha jugado en 15 partidos de los 29 duelos oficiales, entrando de titular en solamente 6.

A estas cifras se le suma que no ha sido citado en 9 oportunidades. En total, desde su llegada el 2021 ha jugado 71 encuentros anotando en una oportunidad.