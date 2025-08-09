Colo Colo debe enfrentar a Everton en esta fecha 19 de la Liga de Primera. Los albos visitaran el Estadio Sausalito con la obligación de sumar ya que están fuera de copas internacionales y a 15 puntos del líder, Coquimbo Unido.

Para peor, Jorge Almirón debe enfrentar las ausencias de jugadores como Arturo Vidal, Javier Correa, Emiliano Amor, Alan Saldvia y Alexander Oroz. Por lo que se indica que cambiará de formación en la visita a los ruleteros. Aunque esto fue cuestionado por Manuel De Tezanos, quien apuntó a un error que comete el DT trasandino en sus equipos.

ver también Jorge Almirón deja la grande por frase contra Fernando Zampedri y la UC: “Hay penales…”

“Arma los equipos por el prestigio del jugador, y no por la actualidad. Debería ser titular”, enfatizó el conductor de Todos Somos Técnicos. Escenario en el que hasta un histórico de Universidad de Chile decidió ayudarlo con la formación.

El futuro de Daniel Gutiérrez

Es que Marcos González, quien fuese campeón de la Copa Sudamericana en 2011 entre otros, entregó un potente comentario sobre uno de los tapados albos.

Es así como apuntó a Daniel Gutiérrez como una carta para ser del arranque y sustituir a Erick Wiemberg que no ha podido repetir su mejor versión que alcanzó en 2024.

ver también Con los más fuertes del continente: Colo Colo compite por inédito titulo a nivel sudamericano

“Yo lo veía antes de debutar y marcaba muchas diferencias. Era impresionante. Lo vi de lateral en la proyección y pasaba, y pasaba”, confesó González sobre el defensa albo. “Lo vi de central también. Pero de lateral fue muy bueno lo que noté de él”, complementó extrañado por su suplencia en el Popular.

Publicidad

Publicidad

Daniel Gutiérrez recibe respaldo para ser titular en Colo Colo

Cabe consignar que Daniel Gutiérrez de 22 años tiene contrato con Colo Colo hasta finales del 2026. En está temporada ha sumado 566 minutos, lo que se despliegan en la aparición en 15 partidos oficiales.