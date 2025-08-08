Es tendencia:
Jorge Almirón deja la grande por frase contra Fernando Zampedri y la UC: “Hay penales…” 

El entrenador de Colo Colo recordó polémica jugada de Fernando Zampedri y lamentó que se cobren este tipo de faltas.

Por Felipe Pavez Farías

Colo Colo se mentaliza en el duelo de esta fecha 19 ante Everton. El Cacique visita al cuadro de Viña del Mar con el objetivo de sumar tres puntos y meterse en la lucha por la Liga de Primera.

Sin embargo, la previa del encuentro en el Estadio Sausalito estuvo marcada por las polémicas declaraciones de Jorge Almirón. El entrenador trasandino enfrentó a la prensa este viernes y repasó a todo lo que se le cruzó al paso. 

El estratega comentó una vez más las sanciones sobre la U y deslizó que se ha visto perjudicado por los arbitrajes. Pero ahora también aprovechó para repasar a Universidad Católica y a su máximo referente en ataque como Fernando Zampedri. 

¿Qué dijo Jorge Almirón sobre Fernando Zampedri?

Es que Almirón ahora apuntó al penal que le cobraron al “Toro” ante Iquique y que marcó el resultado en el Tierra de Campeones. El ariete sintió un contacto en su hombro y cayó en el área celeste. Lo que fue sancionado por Cristian Garay, con la ayuda del VAR. 

Hay penales que no son cobrables para mí”, partió diciendo Almirón que este año con Colo Colo tiene nueve faltas desde los doce pasos a su favor, la misma cantidad que la U.

Pero luego hizo hincapié en la jugada de Zampedri. “Hasta por el gesto técnico de cómo caes. Si te agarran de un lado (del hombro) no puedes caer del otro, es ilógico. Y van a ver al VAR y cobran penal, yo no lo puedo creer. Dices uf, qué difícil, es complejo”, lamentó sobre el referato nacional.

Cabe consignar que el próximo 16 de agosto, Colo Colo recibe a Universidad Católica por la fecha 20 de la Liga de Primera. Clásico que ya cuenta con un condimento aparte. 

