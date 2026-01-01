Si hay un equipo que la rompe en el mercado de fichajes en el fútbol chileno ese es Deportes Concepción. El León de Collao se ganó el apodo de “Lilácticos” por las tremendas figuras que abrocharon, donde siguen sumando.

Si nombres como el Leo Valencia, Jorge Henríquez y Aldrix Jara estamparon la firma, un histórico goleador lila puso la pelota al piso. Desde Argentina, Juan Carlos Almada habló con RedGol sobre la locura por el Conce de vuelta en Primera.

“Ojalá el entrenador encuentre el equipo, porque la figuras está perfecto, pero hay que encontar el equipo, sino el Real Madrid sería campeón de la UEFA todos los años”, partió diciendo.

Emblema de Concepción pide ir piano, piano

Juan Carlos Almada, que desde Argentina siempre sigue la acción de Deportes Concepción, confesó con RedGol su preocupación por la efervescencia que hay con el equipo y sus fichajes.

Almada y su paso por el Conce

“Yo soy cauto. Yo quiero que el equipo no sea una un verano y desaparezca en dos años otra vez, porque detrás de todas las figuras que uno pueda tener, hay que tener un equipo y ojalá se pueda encontrar rápido”, aseguró.

Por eso, el tercer máximo goleador del club en los años 90 dio su pálpito para el 2026. Al respecto, dijo que “mi objetivo sería que se haga una campaña digna y que se mantenga la categoría”.

“Después de ahí en más soñar en todo lo que se quiera soñar, pero de venir de donde vino Conce a intentar ser campeón como escucho a los hinchas, ojalá ocurra de corazón, pero yo estaría conforme con hacer una buena campaña”, cerró.