Juan Carlos Almada y duelo de la UC contra Nacional: "Con la actitud de los últimos partidos se pueden lograr muchas cosas"

El otrora delantero argentino de Universidad Católica entre 1992 y 1993, Juan Carlos Almada, conversó con RedGol en la previa del partido contra Nacional de Uruguay por la quinta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores en un duelo que podría darle la clasificación a la UC y dejar sin chances a los uruguayos.

La Católica venía cuestionada, pero en los últimos duelos reaccionó con victoria ante el mismo nacional (3-1) y Argentinos Juniors (0-1). Almada espera que la UC siga por el mismo camino.

“Rescatar la actitud que ha tenido la Católica en los últimos dos partidos, de ahí se pueden lograr muchas cosas. Con mucha personalidad que es lo que le vi, hizo un cambio justo y ahora depende de sí”, dijo Almada a Paulo Flores.

Agrega que “no hay más cucos en el fútbol y, si bien la UC hace tiempo no pasa de primera ronda, ya no es como hace un tiempo que no se salía a buscar los partidos. Si le plantea un partido de igual a igual la Católica puede tener un gran resultado”.

Respecto al presente de Gustavo Poyet en la dirección técnica, sostuvo que “para él es muy difícil, porque no es fácil que se vaya un entrenador, y venga otro entrenador, y otro entrenador. El DT debe buscarle la vuelta al jugador y el jugador al técnico”.

Sentencia que “tengo la esperanza que le vaya bien a la UC, espero que sí, no es el mismo fútbol uruguayo que te metían atrás a pelotazos. Pasa por que Católica haga lo que hizo. En la Copa Libertadores todos los partidos son finales y no tienes pausa ni respiro”.