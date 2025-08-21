El Claro Arena, nuevo reducto de Universidad Católica, tuvo su estreno oficial. Fue en un partido de fútbol femenino que jugó el elenco local ante Santiago Morning.

Fueron invitados los 14 mil abonados que tiene la Franja, aunque llegó un número menor que bordeó los 6 mil espectadores. Todos expectantes para ver el primer gol en el nuevo recinto.

Sin embargo, ese nunca llegó. Ambos elencos jugaron un partido muy friccionado que terminó 0-0, por lo que este histórico tanto que pasará a la posteridad deberá esperar.

La UC y Santiago Morning femenino jugaron en el Claro Arena

Católica quedó quinto en la tabla de posiciones con 39 puntos, superando por uno a Iquique y con uno menos que Coquimbo. En tanto el Morning está 9°, fuera de zona de playoffs, con 22 unidades y a cuatro del 8°, Palestino.

El debut del elenco masculino de Católica en el Claro Arena

El sábado el elenco masculino de la Católica jugará ante Unión Española a las 20 horas en Las Condes y se espera que el goleador histórico Fernando Zampedri pueda instalar un nuevo hito en el club.

Publicidad

Publicidad

El Toro será de la partida ante los hispanos en el elenco que dirige Daniel Garnero y es el favorito entre los hinchas para poder inscribirse con ese tanto que pase a la eternidad.

ver también Católica manda un claro mensaje sobre recibir hinchas de Colo Colo y la U en el Claro Arena: “Nunca hubo…”

Los cruzados vienen envalentonados tras ganarle a Colo Colo por 4-1 en el Monumental, por lo que es un momento propicio para estrenar su nueva cancha.

En el antiguo estadio de San Carlos, fue Claudio Borghi quien anotó el primer gol, jugando para River Plate en el amistoso que inauguró ese reducto. En tanto fue Juvenal Olmos el primer cruzado en anotar.

Publicidad