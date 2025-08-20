Restan apenas unos pocos días para que Universidad Católica por fin juegue su primer partido en el Claro Arena tras una larga, larguísima espera. Tras superar todas las barreras, los cruzados enfrentarán este sábado a Unión Española, en lo que se espera sea una fiesta para sus hinchas.

La nueva fortaleza de la UC marcará un antes y un después para el club, sobre todo considerando los discretos resultados que obtuvo la franja fuera de San Carlos de Apoquindo en estos últimos tres años.

Por lo mismo, ahora se instalan muchas preguntas en tornos al Claro Arena, como la posibilidad de recibir hinchas visitantes en sus partidos. Sin ir más lejos, este sábado ante los hispanos habrá un pequeño puñado de hinchas del cuadro de Independencia en las tribunas.

No obstante, esto bien podría cambiar cuando se trate de clásicos ante Colo Colo o Universidad de Chile, dos elencos que en el último tiempo no han tenido a las fanaticadas de mejor comportamiento.

¿El Claro Arena con hinchas de Colo Colo y la U?

Al respecto habló el propio Juan Tagle, presidente de Cruzados, quien en charla con CNN Chile aseguró que “nosotros diseñamos el estadio con un sector para la barra de visitante que tiene cobertura con policarbonato que se permite muy bien y son más de 500 ubicaciones”.

Juan Tagle aseguró que en Universidad Católica están dispuestos a que hinchas de Colo Colo y la U visiten el nuevo Claro Arena. | Foto: Pjotosport.

En ese sentido, el dirigente de la UC dejó en claro que “acá se jugaron muchos clásicos con público visita y nunca hubo incidentes adentro del estadio ni en el vecindario”.

“Yo como persona de fútbol propugno que eso se recupere y nosotros siempre vamos a estar dispuestos a eso”, concluyó.

Cabe recordar que justamente la UC jugará una nueva versión del clásico universitario ante la U el fin de semana del 25 y 26 de octubre. Habrá que ver que como club estarán dispuestos a venderle tickets a hinchas azules en su primera visita al Claro Arena.

