Universidad Católica está a solo días de jugar su primer partido en el Claro Arena tras una larga, larguísima espera por volver a San Carlos de Apoquindo. Luego de superar todas las barreras, los cruzados enfrentarán este sábado a Unión Española, en lo que se espera sea una fiesta.

Sin embargo, la UC de a poco está realizando diversas actividades en este verdadero hito para su historia. Sin ir más lejos, en la noche del pasado martes se realizó la ceremonia de inauguración, donde dijeron presente ídolos del club, dirigentes y el plantel profesional.

Además, han ido calentado motores en redes sociales con diversas publicaciones dedicadas a su nueva casa. El recinto será uno de los más modernos del país y por lo mismo los Cruzados están haciendo gala de su fortaleza.

Justamente por lo mismo, es que la UC junto a Claro armaron un notable sketch con el humorista Stefan Kramer como protagonista, donde se mostró el interior del nuevo estadio y todas las comodidades que tendrá.

Kramer presenta a los hinchas el nuevo Claro Arena

En la producción el humorista la rompió con su clásica imitación a Manuel Pellegrini, quien lo guía en los puntos más importantes del estadio. Además, contó con la participación de Gary Medel, quien mandó a jugar a Stefan al verde césped.

Universidad Católica está a días de jugar en el nuevo Claro Arena. | Foto: Photosport.

“Estoy muy feliz, espero que ganemos el partido y comencemos bien en el Claro Arena, que la gente lo cuide y vivamos una fiesta. Es un estadio de primer nivel. Estamos disfrutando de nuestra nueva casa y queremos vivir una fiesta”, declaró el propio Medel en conferencia de prensa.

¿Cuándo jugará Universidad Católica ante Unión Española?

Cruzados e hispanos se verán las caras este sábado 23 de agosto desde las 20:00 horas en el Claro Arena. Este duelo será válido por la fecha 21 de la Liga de Primera 2025.

